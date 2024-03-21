Инспекторы охраны природы будут останавливать автомобили: что надо знать о проверках и упразднении техосмотра

Как будет проходить проверка?
Будут проверять легковые и другие автомобили с двигателями, работающими на дизельном топливе, бензине и газе. Чтобы данные были более точными, проверять будут только автомобили с прогретым двигателем.
Автомобили будут останавливать в безопасных местах, чтобы не мешать другим участникам движения. Предупреждают, что инспекторы Департамента охраны природы будут останавливать и движущиеся транспортные средства, за которыми могут ехать сзади. Для этого они будут включать синие огни, специальные сигналы и будут просить остановиться с помощью громкоговорителя.
Водитель обязан подчиниться. За неповиновение грозит штраф в размере 850–1200 евро.
В проверке будут участвовать минимум два инспектора (один может быть из другого ведомства). Инспекторы Департамента охраны природы будут в униформе. Инспектор назовет водителю свое имя, фамилию и должность.
По просьбе водителя инспектор предъявит соответствующее удостоверение. Водитель должен выйти из машины, чтобы в салоне можно было подключить диагностический автосканер. После подключения сканера водитель заведет двигатель и нажмет на газ. Если в машине нет подключения к сканеру, то будет использован специальный адаптер, который будет считать обороты двигателя.
Концентрация загрязнений (CO2 или дыма) будет измеряться путем помещения в выхлопную трубу зонда. Результаты будут получены на месте проверки. После проверки водителю вручат акт о ее проведении.
Водитель не должен мешать работе специалистов, за нарушение этого правила ему грозит штраф – 80–780 евро, юридическим лицам – 320–1950 евро.
Техосмотр
Если количество вредных выхлопов превышает установленную норму или наблюдается значительная утечка любой жидкости, например, машинного масла или горючего, то инспекторы могут отменить действие техосмотра такого автомобиля.
Согласно новому, обновленному 20 марта 2024 г., порядку, срок действия техосмотра истечет через 48 часов, но если будет установлен факт утечки жидкостей – сразу же.
Выхлопы будут оценивать в зависимости от даты производства авто (т.е. даты первой регистрации). Например, первая дата регистрации 2000 г., а в Литве машина зарегистрирована в 2005 г. – проверка будет ориентироваться на 2000 г.
За эксплуатацию автомобилей, загрязняющих природу (превышение установленных допустимых величин), или с неработающей системой нейтрализации газа грозит ответственность: физическим лицам – штраф 100–300 евро (за повторное нарушение – 300–500 евро), главам юридических лиц – 300–500 евро (за повторное нарушение – 600–900 евро).
За загрязнение природы опасными химическими веществами и их смесями: физическим лицам грозит штраф – 60–120 евро, главам юридических – 150–300 евро. За повторное нарушение – 550–1200 евро.
Как распознать инспектора и служебный автомобиль
Инспекторы будут в униформе, а в сумерки - в одежде со специальными отражателями (жилетах и т.д.). На машине инспекторов есть логотипы Департамента охраны окружающей среды, установлена сирена и синие мигалки. Сами машины темно-зеленого или серебристого цвета с надписью LIETUVOS APLINKOS APSAUGA.
По просьбе водителя инспектор предъявит ему служебное удостоверение.
В экипаже будет не меньше двоих инспекторов. В светлое время суток они будут останавливать машины специальным жезлом, а в сумерки круглым на конце жезлом с отражателями и красным центром. Если автомобиль инспекторов движется по дороге, инспекторы используют синие огни, сирену и громкоговоритель.
Первые рейды – превентивные
Департамент обращает внимание на то, что первые рейды инспекторов будут носить превентивный характер. Во время акций будут проверять выхлопы автомобилей, но водителей не будут привлекать к административной ответственности и не будут лишать техосмотра.
Инспекторы не будут проверять вещи в автомобиле. У них есть право провести проверку только в случае, если есть обоснованные подозрения, что в машине есть вещи, связанные с нелегальной рыбалкой, охотой и т.д.
Автомобили не будут останавливать и в темное время суток.
Delfi напоминает, что инспекторы могут останавливать автомобили на улице, чтобы проверить выхлопы.