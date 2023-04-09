Инспекторы напоминают: за уничтожение плаунов грозит штраф до 300 евро

Плаун растет 20-30 лет.

"Уважаемая, добрый день, вам известно, что нельзя продавать плаун?", – спросил у торговки журналист LNK.

"Я не продаю, это кто-то купил и забыл здесь, поверьте. Смотрите, ищите", – ответила торговка, которая не знала, что за продажу плауна грозит штраф.

Инспектор пояснил LNK, что в случае, если у торговцев находят плаун, сразу назначают штраф. "Первый штраф 10-30 евро", – сказал он.

Женщина сказала, что раньше за плаун на прилавке не наказывали.

"Держали, это растение сильно разрастается... Как и ландыши, ничто не исчезает", – утверждала торговка.

Сама она сказала, что украшает пасхальный стол рутой.

"Задержали одну пожилую женщину. Не знаю, как оценить результат, повезло или нет... Повезет тогда, когда никто не будет продавать", – сказал инспектор Симонас Минкявичюс.

По его словам, нарушителей задерживают каждый год.

"В последнее время их стало меньше, видимо, люди становятся сознательнее. Вряд ли людей пугают штрафы, они небольшие. Конечно, максимальный штраф 300 евро, но его, видимо, никому не назначали. За первый раз дают половину минимального штрафа – 5 евро", – сказал Минкявичюс.

Если нарушение не первое, штраф растет. Однако он сказал, что не помнит, чтобы приходилось наказывать одного и того же человека.

Минкявичюс сказал, что вместо плауна для украшения стола можно использовать любые другие вечнозеленые растения.

"Продают пожилые люди или безработные, которые хотят немного заработать. Это не какой-то особый бизнес, раньше небольшой пучок продавали за 1-2 евро. Не очень большая прибыль", – сказал инспектор, напомнив, что список охраняемых растений есть в интернете.