Инспекторам удалось выяснить, где живет семья Навицкене: установлен факт нарушения

Delfi уже писал, что муниципалитету не сразу удалось проверить это помещение, потому что не удавалось вручить регистрированное письмо с уведомлением о проверке мужу политика и самой Навицкене.
Компания мужа бывшего министра социальной защиты и труда Моники Навицкене Миндаугаса Навицкаса Litlab зарегистрирована в здании, которое находится в Павильнисском региональном парке. Delfi выяснил, что там у семьи есть мастерская, в которой, по данным источников, семья постоянно проживает.
По действующим законам, мастерская не может быть местом постоянного проживания . Представители муниципалитета решили проверить информацию, и выяснили, что это так. Правда, проверку затеяли в июле, а смогли провести только 18 сентября.
Представитель Вильнюсского муниципалитета Габриэлюс Грубинскас 3 октября сказал Delfi, что проверку провели 18 сентября, на ней присутствовал представитель владельца ЗАО Litlab.
„Специалисты муниципалитета попали в помещение и осмотрели его. Выяснилось, что помещения оборудованы как жилые и приспособлены для жизни. Нет признаков того, что здание используют как подсобное помещение“, – сказал он.
Был установлен факт нарушения. „Выяснилось, что здание используют не по назначению. Составлен протокол о нарушении“, – указал Грубинскас.
По его словам, владельцев ждет взыскание. „После составления протокола состоится рассмотрение дела и будет назначен штраф. Будет установлен срок исправления нарушения. После того, как пройдет указанное время, проведут повторную проверку“, – заметил он.