Инспекторам удалось выяснить, где живет семья Навицкене: установлен факт нарушения

Delfi уже писал, что муниципалитету не сразу удалось проверить это помещение, потому что не удавалось вручить регистрированное письмо с уведомлением о проверке мужу политика и самой Навицкене.

Компания мужа бывшего министра социальной защиты и труда Моники Навицкене Миндаугаса Навицкаса Litlab зарегистрирована в здании, которое находится в Павильнисском региональном парке. Delfi выяснил, что там у семьи есть мастерская, в которой, по данным источников, семья постоянно проживает.