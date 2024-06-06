Инспекторам удалось попасть в подземную постройку на территории усадьбы Борисова

Подземной постройкой инспекторы заинтересовались еще в 2016 г. после расследования Delfi.
Чтобы найти постройку, привлекали и геофизиков, которые установили ее местонахождение. Однако инспекторам не удалось попасть в подземную постройку, поэтому они потерпели поражение в суде. Суд выяснил, что инспекторы составили документ, обязывающий снести постройку, в отношении не того лица. Земля сейчас принадлежит ЗАО Geovika. Владелец ЗАО - гражданин России Борисов. Эта компания владеет большой территорией, которую иногда называют государством в государстве, поскольку она круглосуточно находится под охраной. На территории забором обнесены леса и озера.
В четверг инспекторы констатировали, что распоряжение выполнено - постройку откопали. Они вместе с полицейскими попали внутрь.
Через час к журналистам, которые ждали за забором, вышел глава инспекции Альбертас Станисловайтис. Он сказал, что компания должна будет снести постройку. По его словам, постройка была пустая изнутри, там не было никакого оборудования.
„Мы попали в помещение, измерили его. Под землей на самом деле есть постройка, длиной 320 м, бетонная, прямоугольная, ширина 2 м, высота 2 м, ЗАО Geovika должно ее узаконить или снести“, – сказал Станисловайтис.
Будет составлен документ, которым компанию обяжут снести нелегальную постройку. „Пока нет серьезных оснований для ее узаконивания, в соответствии с детальным планом здесь не должно быть таких построек“, – заметил Станисловайтис, сказав, что в постройке ничего не было - ни вещей, ни оборудования.
Ранее предполагали, что под землей может находиться стрельбище или тир, но Станисловайтис не мог этого подтвердить.
„Не могу это комментировать, приезжали представители полиции, собрали какую-то информацию. Я не знаю, нашли ли они что-то. Мы не знаем, для чего предназначалась эта постройка, но никакого оборудования в ней не было, чтобы понять, как его использовали“, – пояснил он.
В здание удалось попасть после того, как представители Geovika откопали часть постройки со стороны входа.
Станисловайтис сказал, что узаконить постройку можно, только если изменят детальный план, но это долгий процесс. Он заметил, что после вручения документа о сносе, постройку должны снести в течение 6 месяцев, продлить срок может суд.
Станисловайтис рассказал также, что Geovika незаконно огородила государственную землю, поэтому будет составлен протокол и компанию обяжут убрать забор.
Адвокат Борисова и Geovika Кястутис Йонайтис сказал журналистам, что участок огорожен, поскольку на нем находится старое военное кладбище, которое хотели таким образом защитить от диких животных. Если потребуется, забор уберут.
„Это небольшой участок с могилами военных Первой мировой войны. По просьбе муниципалитета Тракайского района, чтобы дикие животные не повредили могилы, их огородили. Появились вопросы? Никаких проблем...“, – сказал Йонайтис.
Он заметил, что Борисов просит разрешения на въезд в Литву, чтобы показать инспекторам все объекты и ответить на волнующие их вопросы. Сейчас суд признал его угрозой нацбезопасности, поэтому он не может приехать в Литву.
Кроме того, адвокат заявил, что вообще неясно, кто построил эту подземную постройку, может быть даже прежние хозяева земли. Он предположил, что в постройке могли хранить сельхозпродукцию. Йонайтис заметил, что на участке есть легальное стрельбище и никогда не было амуниции, представляющей угрозу нацбезопасности.