Инспекция по языку: работающие в сфере услуг украинцы должны говорить по-литовски

По словам представителей Госинспекции по языку, одни украинцы работают в торговых залах, другие водителями или подсобными работниками, которым приходится общаться с клиентами лишь минимально.
Но есть и те, кто работает в кассе, официантами в кафе, медсестрами в больницах и поликлиниках, консультантами в аптеках, учителями и их помощниками в школах, бухгалтерами и менеджерами в компаниях. Поэтому, отмечает инспекция, эти работники должны знать литовский на уровнях A2 и B1.
По данным инспекции, беженцы из Украины могут сразу устроиться на работу туда, где необходимо знание государственного языка, вопрос их общения с клиентами/пациентами должен решать работодатель, особенно в сферах здравоохранения и безопасности. Отмечается, что через 24 месяца они должны владеть литовским на том уровне, на каком это требуется в конкретном месте. Срок считают с момента получения статуса беженца.
"Языковые льготы для украинцев не являются поводом для несоблюдения лингвистических прав граждан Литвы. Хотим обратить внимание на то, что потребители во всех случаях имеют право на получение информации и услуг на литовском языке, независимо от гражданства и статуса работника. Поэтому в магазине или в другом месте, где приходиться общаться с клиентами, должен находиться работник, владеющий литовским, чтобы он мог поддержать и помочь украинскому коллеге", – сказано в пресс-релизе инспекции.
В кассах, где работают украинцы, инспекция рекомендует устанавливать соответствующие информационные сообщения, о том, что в кассе работает украинец. Некоторые компании используют значки, на которых указано, что работник не говорит по-литовски.
Напомним, что 16 марта 2023 года Госинспекция по языку информировала министерства и муниципалитеты о том, что через год начнутся проверки украинцев на знания литовского. Соответствующие сертификаты должен будет предъявлять работодатель.