Инспекция по языку: работающие в сфере услуг украинцы должны говорить по-литовски

По словам представителей Госинспекции по языку, одни украинцы работают в торговых залах, другие водителями или подсобными работниками, которым приходится общаться с клиентами лишь минимально.

Но есть и те, кто работает в кассе, официантами в кафе, медсестрами в больницах и поликлиниках, консультантами в аптеках, учителями и их помощниками в школах, бухгалтерами и менеджерами в компаниях. Поэтому, отмечает инспекция, эти работники должны знать литовский на уровнях A2 и B1.

По данным инспекции, беженцы из Украины могут сразу устроиться на работу туда, где необходимо знание государственного языка, вопрос их общения с клиентами/пациентами должен решать работодатель, особенно в сферах здравоохранения и безопасности. Отмечается, что через 24 месяца они должны владеть литовским на том уровне, на каком это требуется в конкретном месте. Срок считают с момента получения статуса беженца.