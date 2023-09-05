Инспекция по труду начала расследование по факту трудоустройства Пакальниса в "Услугах сообщения"

"Можем подтвердить, что расследование начато из-за возможных нарушений положений Трудового кодекса (а не из-за фиктивного трудоустройства). Пока мы не можем прокомментировать подробнее, данные собираются", – говорится в ответе инспекции delfi.
В свою очередь прокуратура еще не приняла решения по поводу расследования – по словам представителя Риты Стундене, в настоящее время рассматривается обращение депутата Вильнюсского горсовета Витаутаса Синицы по поводу Пальниса.
Как сообщалось ранее, главный архитектор столицы Пакальнис 7 августа завершил свою работу в Вильнюсском самоуправлении. По данным самоуправления, такое решение было принято по соглашению сторон.
Однако вскоре в публичном пространстве возник вопрос о размере выходного пособия, выплаченного Пакальнису. Столичное самоуправление сообщило, что размер выходного пособия составил 3 среднемесячные заработные платы. По подсчетам, "на руки" Пакальнис получил не менее 7860 евро.
После этого сообщалось, что муниципальная компания "Услуги сообщения" также выплатила Пакальнису выходное пособие в размере 5507,61 евро "на руки".
Сам же Пакальнис заявил, что информация о его должности в муниципальной компании "Услуги сообщения" была известна еще в 2016 году. Кроме того, по его словам, оба места работы были указаны и в декларации общественных и частных интересов.
Тем не менее данная ситуация вызвала сомнения у некоторых оппозиционных депутатов горсовета, поэтому представитель "Национального объединения" Синица обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой оценить трудоустройство Пакальниса в компании "Услуги сообщения" на предмет возможного злоупотребления служебным положением.