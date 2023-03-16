Инспекция: обязательство владеть литовским во всех сферах предоставления услуг должно быть узаконено

По данным инспекции, волна возмущения заметна и в социальных сетях и в отзывах к компании на сайте rekvizitai.lt.

"15 марта Bolt представил требование - водители должны сдать экзамен на владение английским языком, но владеть литовским не требует. Обращаем внимание общества, что Инспекция по языку еще в начале 2020 года обратилась в Министерство науки, образования и спорта с просьбой внести поправки к закону о государственном языке и узаконить обязательство владеть им во всех сферах обслуживания, независимо от формы трудовых отношений", – указала инспекция.

По ее данным, министерство проект этой поправки зарегистрировало, но парламент его еще не обсуждал.

Остается сожалеть о том, что компания работает на территории Литвы и по-прежнему отдает предпочтение иностранному, а не литовскому языку.