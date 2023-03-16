По данным инспекции, волна возмущения заметна и в социальных сетях и в отзывах к компании на сайте rekvizitai.lt.
"15 марта Bolt представил требование - водители должны сдать экзамен на владение английским языком, но владеть литовским не требует. Обращаем внимание общества, что Инспекция по языку еще в начале 2020 года обратилась в Министерство науки, образования и спорта с просьбой внести поправки к закону о государственном языке и узаконить обязательство владеть им во всех сферах обслуживания, независимо от формы трудовых отношений", – указала инспекция.
По ее данным, министерство проект этой поправки зарегистрировало, но парламент его еще не обсуждал.
Остается сожалеть о том, что компания работает на территории Литвы и по-прежнему отдает предпочтение иностранному, а не литовскому языку.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Минфин представляет налоговую реформу: предлагают еще один тариф подоходного налога всеобщий налог на недвижимость
Министерство финансов Литвы представило проект...
Женщина пришла в ужас от стоимости ремонта в ванной: неужели это реально
В прошлом году цены в Литве росли практически во всех...
Эфир Delfi: как Беларуси готовиться к жизни без России?
Беларуси надо готовиться к отмежеванию от России. В...
Терпение жителей лопнуло: состояние дороги ужасное, а помощи нет (1)
Идет весна, тает лед, а с весной появляются не только ямы...
Инспекция: обязательство владеть литовским во всех сферах предоставления услуг должно быть узаконено
Государственная инспекция по языку в последнее время...