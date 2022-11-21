Иностранцев удивляет хорошая жизнь литовцев: у вас в руководителях крутая блондинка

Завтрак в большой гостинице в районе Сохо (Нью-Йорк). Здесь останавливаются гости из разных стран мира. Телевизоры показывают канал CNN, интервью с министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом. О чем идет речь – не слышно, звук выключен. Только по титрам можно понять, что речь идет об Украине. Постояльцы гостиницы на экран не смотрят.

К журналисту с коллегой подошел официант и спросил, всего ли им достаточно, все ли в порядке. Журналист ответил: "Все хорошо, вкусно. И нашего министра CNN показывает. Идеальный завтрак". Официант-итальянец, который почти 20 лет живет в Нью-Йорке, спросил, откуда мы. "Знаю Литву, очень все у вас неплохо. Вы хорошо живете, страна маленькая – проблем мало", – сказал официант. Наверное, сказал первое, что пришло на ум, чтобы понравиться – думаю. Но нет, ему еще есть что сказать: "ваша страна очень помогает Украине, вы - молодцы". Самое приятное, что и Габриэлюс Ландсбергис официанту понравился, хотя он даже не слышал, о чем говорил министр. "Красивый мужчина, должен нравиться женщинам", – сказал официант.

Позицию Литвы в отношении Украины похвалила и девушка, которая работает на смотровой площадке самого высокого в Америке здания One World Trade Center. Она у всех спрашивает: "Откуда вы приехали?" Когда журналист сказал, что он из Литвы – девушка ответила: "Я из Словении. Была в Литве у однокурсницы, мы вместе учились в Лондоне".

Журналист спросил, понравилась ли ей Литва. "Я приезжала в июне, мы побывали в Вильнюсе, Алитусе, Ниде, очень красивая страна", – сказала девушка. И рассказала, что часто по американским каналам показывают литовских политиков. "Мне кажется, у вас хорошие политики, их постоянно показывает CBS, NBC, Bloomberg. Эти люди умно говорят, много сделали для Украины", – хвалила девушка нашу страну. На вопрос, каких именно она запомнила политиков, девушка ответила: "Президента, кажется. Не знаю фамилию, но часто его вижу. Жаль, что словенских лидеров в США вообще не показывают или я на них не попадаю".

На прошлой неделе состоялся интересный разговор о Литве с немецкими туристами на острове Фуэртевентура. Немцы хвалили Литву и называли ее успешной страной!

Пара лет 40 с двумя детьми приехала на Канарские острова зимовать. Они работают удаленно. Когда журналист сказал, что он из Литвы – немцы обрадовались. "Мы встречаем здесь немало литовцев. Кажется, вы счастливый народ, хорошо живете, много путешествуете", – сказали они. Немцам показалось, что туристы из Литвы улыбаются чаще, чем немцы. Но самое интересное, что немцы немало знали о Литве. "После вашего выхода из состава СССР – страна сделала большой шаг вперед, в Германии показывали интересный репортаж о развитии технологий в Литве. Я знаю, kчто у вас много стартапов, там работает немало немцев", – рассказала пара из Мюнхена.

Родриго из Лас-Пальмас, которому принадлежит несколько кафе, сказал, что его клиенты говорили, что средняя зарплата в Литве 1500-2000 евро в месяц, поэтому у него создалось впечатление, что литовцы - состоятельные люди. "Литовцы - хорошие клиенты, всегда оставляют чаевые. Если бы испанцы получали столько, сколько вы, они бы все равно столько не оставляли. Мы - экономные люди, не разбрасываемся деньгами", – сказал испанец.

"У нас в Гран-Канарии о Литве знают две вещи. Вы - хорошие баскетболисты и у вас крутая руководитель блондинка, ее часто по телевизору показывают, – сказал он. – Ваша президент или премьер, я не знаю, кто руководит страной, но та, что главная. Она хорошо говорит, правильно управляет страной. Даже несмотря на то, что Россия рядом с вами, вы можете чувствовать себя в безопасности, на такого политика никто не нападет", - продолжил Родриго, правда, он не смог точно сказать, кого имеет в виду Грибаускайте или Шимоните.

Дорогие руководители нашей страны, почаще выступайте на международных каналах. Кажется, у вас это неплохо получается, иностранцам нравится. Может, наступит такое время, когда испанцы, немцы или американцы приедут к нам за хорошей жизнью.