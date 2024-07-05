Иностранца шокировала цена на вино в центре Вильнюса: наценка ненормальная

„Я понимаю, что рестораны применяют наценки на свои услуги, но серьезно... Вино, которое стоит 6,45 евро в магазине, в ресторане 45 евро!“, – писал в социальной сети Facebook мужчина, назвав такие расценки преступными.
Он не ответил на просьбу Delfi прокомментировать ситуацию, а винная обещала прокомментировать разве что свое меню.
Спор шел об итальянском вине, которое в магазинах стоит 6-8 евро. Мужчина утверждает, что в ресторане оно стоило 45 евро.
Эксперты сказали Delfi, что такую разницу в ценах отчасти можно объяснить.
Основатель портала Pricer.lt Арунас Визицкас обратил внимание на то, что ресторанный сектор - это специфическая сфера, где не всегда действует экономическая логика.
„Аргументов, объясняющих цену, немало, но есть аргументы, и в пользу того, почему она должна быть меньше.
И если говорить о рыночной экономике, тогда есть выбор, возможность торговаться, в ресторане такой возможности нет, мы выбрали ресторан, там не поторгуешься, надо платить“, – сказал Визицкас.
По его словам, цены на вино в ресторанах вообще сложно с чем-то сравнивать.
„Тут много аспектов, в первую очередь, рестораны „обязаны“ брать больше, такой у них статус. Если человек в еде плохо разбирается, говорит: хорошо, за такое блюдо больше 20 евро платить не буду, то что касается вина, тут особенно не с чем сравнить.
В конкретном случае человек сумел сравнить и увидел, что наценка большая“, – сказал основатель Pricer.lt.
Однако он заметил, что у ресторанов есть и объективные расходы.
„Там включено обслуживание, место, у ни может быть дорогая аренда, уровень обслуживания, тем более, что увеличилась минимальная зарплата и так далее“, – заметил Визицкас.
Заведующая Кафедрой туризма в Коллегии бизнеса Йолита Варякоене акцентирует именно расходы ресторанов - аренда, содержание помещения, зарплата работников. Она напомнила и о том, что рестораны платят весь НДС, от льгот отказались.
„Обычно наценка меньше на дорогие напитки, поскольку их достаточно продать немного, и уже заработал, а дешевых надо много продать, чтобы заработать столько же.
Как с одеждой: если вы покупаете за границей, например, на распродаже, то можно купить ту е одежду дешевле, чем в Литве. Наценки не 1 или 2%, а сотни“, – сказала она.
Портал для сомелье Sommelier Busines пишет, что наценки в ресторанах должны составлять 200–300% от розничной цены.
Что касается бокала вина, то его цена равняется оптовой стоимости бутылки.
Иностранец писал, что не стал покупать вино, просто ушел из ресторана.
Варякоене заметила, что надо оценить свои возможности посещения ресторана и интересоваться ценами.
„Если ты переживаешь шок, увидев цену на алкоголь в ресторане, есть два варианта: не ходить в рестораны или прочитать меню, посмотреть цены и пообщаться с официантами, узнать, есть ли более дешевый вариант.
Но надо понимать - чем дешевле напиток, тем менее он качественный“, – сказала Варякоене.
По данным портала Numbeo, цены на вино в Литве и Вильнюсе высокие (и не только в ресторанах), если сравнивать с европейскими. Из 91 города, Вильнюс оказался на 17-м месте, вино среднего качества в Вильнюсе стоит 9 евро. Самое дорогое вино в Рейкьявике (19,75 евро), а дешевое – в Риме (3,25 евро).