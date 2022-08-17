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Из-за вторжения России в Украину гостиницы и рестораны Литвы призывают добровольно не принимать туристов из России.
Инициатива "Литва без русских туристов" пока не нашла поддержки со стороны бизнеса
© Reuters / Scanpix

Ассоциация гостиниц и ресторанов Литвы не поддерживает такую инициативу Пакруойской усадьбы, так как не видит потребности в ней.

Управляющий Пакруойской усадьбой Гедрюс Климкявичюс полагает, что во время войны должен показать российским туристам, что они в Литве - нежеланные гости.

"Они (российские туристы – BNS) замазаны кровью, поэтому мы хотим распространить весть, что в Литве или хотя бы в Пакруойской усадьбе их не ждут", - сказал в среду национальному радио LRT Г. Климкявичюс.

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Инициативу Климкявичюса - объявить весь литовский сектор гостиничного и ресторанного бизнеса зоной без русских туристов - не поддерживает Ассоциация гостиниц и ресторанов Литвы.

"Вчера правление ассоциации обсуждало этот вопрос, однако решило не поддерживать такую инициативу, так как в ней нет необходимости - в Литву сейчас приезжают только единичные туристы из России", - отметила президент Ассоциация гостиниц и ресторанов Литвы Эвалда Шишкаускене.

"Лично я поддерживаю инициативу Гедрюса (Климкявичюса – BNS), но решение принимать или не принимать русских должен принять каждый бизнесмен отдельно", - добавила она.

Пакруойская усадьбы заявила, что с 12 августа больше не будет принимать посетителей с российским гражданством и призвала все гостиницы, рестораны, государственные и частные организации Литвы ввести такие ограничения на культурных, туристических объектах.

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