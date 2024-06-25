2024.06.25 08:51

Информация об ограничениях: в Вильнюсе состоится Клубничный фестиваль

 
ru.DELFI.lt
Vilniaus centras per NATO viršūnių susitikimą
Vilniaus centras per NATO viršūnių susitikimą
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

В последние дни июня в столице состоится ряд мероприятий, ожидаются ограничения движения. В выходные вспомнят годовщину июньского восстания 1941 г., в середине недели состоится церемония принятия новых членов Союза стрелков, а на выходных пройдет Клубничный фестиваль и молодежный Чемпионат Европы по плаванию, пишет портал madeinvilnius.lt.

Стрелки принесут присягу на Кафедральной площади

26 июня, в 17–20 ч. на Кафедральной площади состоится торжественная церемония принятия присяги стрелков.

С 22 ч. 25 июня до 20 ч. 26 dиюня для транспорта будет забронирована стоянка около площади. Движение ограничено не будет.

Клубничный фестиваль

27–29 июня в Вильнюсе впервые состоится Клубничный фестиваль.

С 22 ч. 26 июня до 8 ч. 30 июня будет запрещено движение на участке проспекта Гедиминаса от ул. Ю.Тумо-Вайжганто до ул. Швянтарагё.

29 июня в 10–22 ч. будет запрещено движение и по ул. Васарё 16-осёс от ул. Шермукшню до проспекта Гедиминаса.

Молодежный Чемпионат Европы по плаванию

С 28 июня по 8 июля в Лаздинайском бассейне Вильнюса будет проходить молодежный Чемпионат Европы по плаванию. В Вильнюс приедет около 900 участников состязаний, включая спортсменов, тренеров, глав делегаций, обслуживающий персонал и гостей из European Aquatics. Приедут и болельщики.

Все это время будет запрещена стоянка машин (за исключением транспорта участников состязаний) на части ул. Эрфурто от остановки „Лаздинай“ до остановки „Лаздину сенюния“.

Встреча участников Праздника песни

Вильнюс также готовится к приему участников 100-летнего Праздника песни. 29 июня – 6 июля в Вильнюсе будут исполнять песни, танцевать танцы, выступят ансамбли и др.

Из-за большого числа участников мероприятия в городе возможны заторы, во время мероприятий будет ограничено движение.

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