Информация об ограничениях: в Вильнюсе состоится Клубничный фестиваль

Стрелки принесут присягу на Кафедральной площади

26 июня, в 17–20 ч. на Кафедральной площади состоится торжественная церемония принятия присяги стрелков.

С 22 ч. 25 июня до 20 ч. 26 dиюня для транспорта будет забронирована стоянка около площади. Движение ограничено не будет.

Клубничный фестиваль

27–29 июня в Вильнюсе впервые состоится Клубничный фестиваль.

С 22 ч. 26 июня до 8 ч. 30 июня будет запрещено движение на участке проспекта Гедиминаса от ул. Ю.Тумо-Вайжганто до ул. Швянтарагё.

29 июня в 10–22 ч. будет запрещено движение и по ул. Васарё 16-осёс от ул. Шермукшню до проспекта Гедиминаса.

Молодежный Чемпионат Европы по плаванию