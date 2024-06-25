Информация об ограничениях: в Вильнюсе состоится Клубничный фестиваль

Стрелки принесут присягу на Кафедральной площади
26 июня, в 17–20 ч. на Кафедральной площади состоится торжественная церемония принятия присяги стрелков.
С 22 ч. 25 июня до 20 ч. 26 dиюня для транспорта будет забронирована стоянка около площади. Движение ограничено не будет.
Клубничный фестиваль
27–29 июня в Вильнюсе впервые состоится Клубничный фестиваль.
С 22 ч. 26 июня до 8 ч. 30 июня будет запрещено движение на участке проспекта Гедиминаса от ул. Ю.Тумо-Вайжганто до ул. Швянтарагё.
29 июня в 10–22 ч. будет запрещено движение и по ул. Васарё 16-осёс от ул. Шермукшню до проспекта Гедиминаса.
Молодежный Чемпионат Европы по плаванию
С 28 июня по 8 июля в Лаздинайском бассейне Вильнюса будет проходить молодежный Чемпионат Европы по плаванию. В Вильнюс приедет около 900 участников состязаний, включая спортсменов, тренеров, глав делегаций, обслуживающий персонал и гостей из European Aquatics. Приедут и болельщики.
Все это время будет запрещена стоянка машин (за исключением транспорта участников состязаний) на части ул. Эрфурто от остановки „Лаздинай“ до остановки „Лаздину сенюния“.
Встреча участников Праздника песни
Вильнюс также готовится к приему участников 100-летнего Праздника песни. 29 июня – 6 июля в Вильнюсе будут исполнять песни, танцевать танцы, выступят ансамбли и др.
Из-за большого числа участников мероприятия в городе возможны заторы, во время мероприятий будет ограничено движение.