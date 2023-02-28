Информация о смерти 8-классницы: расследуют действия врачей Вилкавишкской больницы

Полиция сообщает, что 27 февраля в полицию Вилкавишкского района женщина (1973 г.р.) заявила о возможном невыполнении своих обязанностей врачами ПУ "Вилкавишкская больница". Ухудшилось состояние здоровья пациентки этой больницы - девочки 2008 г.р., и ее перевезли в Каунасскую клинику, где она скончалась 20 февраля.

27 февраля после получения заявления полиция начала расследование. Сейчас полиция проводит все необходимые процессуальные действия. Расследование возглавляет Каунасская окружная прокуратура.

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"В нашей общине произошло печальное событие – 20 февраля скончалась 8-классница. Эта утрата потрясла всю школьную общину – учеников, их родителей, учителей", – писал директор школы.

Представитель школы выразила соболезнования близким покойной и ее друзьям.

"Напомним, что на сайте школы есть информация с телефонами бесплатных служб психологической помощи и контактами других служб, которые могут оказать помощь. Надо верить, что все вместе мы сможем пережить эту болезненную утрату, и жизнь школы вернется в привычное русло", – сказано в сообщении.