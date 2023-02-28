Информация о смерти 8-классницы: расследуют действия врачей Вилкавишкской больницы

Полиция сообщает, что 27 февраля в полицию Вилкавишкского района женщина (1973 г.р.) заявила о возможном невыполнении своих обязанностей врачами ПУ "Вилкавишкская больница". Ухудшилось состояние здоровья пациентки этой больницы - девочки 2008 г.р., и ее перевезли в Каунасскую клинику, где она скончалась 20 февраля.
27 февраля после получения заявления полиция начала расследование. Сейчас полиция проводит все необходимые процессуальные действия. Расследование возглавляет Каунасская окружная прокуратура.
"В нашей общине произошло печальное событие – 20 февраля скончалась 8-классница. Эта утрата потрясла всю школьную общину – учеников, их родителей, учителей", – писал директор школы.
Представитель школы выразила соболезнования близким покойной и ее друзьям.
"Напомним, что на сайте школы есть информация с телефонами бесплатных служб психологической помощи и контактами других служб, которые могут оказать помощь. Надо верить, что все вместе мы сможем пережить эту болезненную утрату, и жизнь школы вернется в привычное русло", – сказано в сообщении.
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