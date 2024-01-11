Информация для водителей: из-за гололедицы погодные условия на дорогах Литвы сложные

Региональные дороги с меньшей интенсивностью движения по всей стране скользкие, с колеями, во многих местах покрыты слоем утрамбованного, рыхлого снега.
На дорогах работает спецтехника, однако водителям рекомендуется сохранять бдительность и не торопиться, поскольку дороги скользкие, следует выбирать безопасную, а не максимально допустимую скорость, и не совершать резких маневров.
В Мариямпольском и Утянском округах слабый дождь, морось, в остальных местах без значительных осадков.
Температура воздуха от 0 до 3 градусов тепла.
По данным Гидрометслужбы, местами днем возможны преимущественно небольшие осадки.
Местами морось, гололедица. Ветер северный, 9-14 м/с, местами порывы до 15-17 м/с.
Максимальная температура воздуха от 0 до 5 градусов выше нуля.