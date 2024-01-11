Информация для водителей: из-за гололедицы погодные условия на дорогах Литвы сложные

 
ELTA
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Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
ФОТО: ELTA / Marius Morkevičius
По данным на утро четверга, дороги в стране влажные, мокрые, во многих местах, особенно на юге и севере Литвы скользкие из-за образовавшейся гололедицы. На востоке страны на дорогах слякоть, мокрый снег, местами образовались колеи, сообщает Дирекция автомобильных дорог Литвы.

Региональные дороги с меньшей интенсивностью движения по всей стране скользкие, с колеями, во многих местах покрыты слоем утрамбованного, рыхлого снега.

На дорогах работает спецтехника, однако водителям рекомендуется сохранять бдительность и не торопиться, поскольку дороги скользкие, следует выбирать безопасную, а не максимально допустимую скорость, и не совершать резких маневров.

В Мариямпольском и Утянском округах слабый дождь, морось, в остальных местах без значительных осадков.

Температура воздуха от 0 до 3 градусов тепла.

По данным Гидрометслужбы, местами днем ​​ возможны преимущественно небольшие осадки.

Местами морось, гололедица. Ветер северный, 9-14 м/с, местами порывы до 15-17 м/с.

Максимальная температура воздуха от 0 до 5 градусов выше нуля.

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