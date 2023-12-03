Информация для водителей: движение на дорогах осложнено снегом и туманом

Сложные условия дорожного движения остаются в Центральной, Южной и Восточной Литве.

Здесь из-за снегопада дороги во многих местах мокрые, покрыты слоем рыхлого или выпавшего снега, сообщает Дирекция автомобильных дорог Литвы.

На остальной территории страны основные дороги преимущественно влажные, местами дороги покрыты выпавшим снегом и лишь небольшая часть остается сухими.

Проселочные и районные дороги с меньшей интенсивностью движения проездные, покрыты слоем выпавшего, утрамбованного или рыхлого снега, толщина которого иногда достигает 10 см.