Информация для водителей: движение на дорогах осложнено снегом и туманом

Сложные условия дорожного движения остаются в Центральной, Южной и Восточной Литве.
Здесь из-за снегопада дороги во многих местах мокрые, покрыты слоем рыхлого или выпавшего снега, сообщает Дирекция автомобильных дорог Литвы.
На остальной территории страны основные дороги преимущественно влажные, местами дороги покрыты выпавшим снегом и лишь небольшая часть остается сухими.
Проселочные и районные дороги с меньшей интенсивностью движения проездные, покрыты слоем выпавшего, утрамбованного или рыхлого снега, толщина которого иногда достигает 10 см.
По данным на 9.00 час. утра самая низкая температура в Литве составляла от 2 до 7 градусов мороза.
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