Информация для людей с ограниченными возможностями станет более доступной

"Доступность информации устраняет укоренившиеся стереотипы и преграды, повышает вовлеченность и отвечает потребностям общественной жизни. Сейчас мы интенсивно готовимся к изменениям, которые облегчат положение людей с ограниченными возможностями. Важно, чтобы информация доходила до каждого гражданина страны в понятной и доступной для него форме и соответствовала потребностям людей с нарушениями зрения, слуха, интеллекта. Они своевременно и в понятной форме будут получать необходимую информацию, а понимание и знание откроют возможности для активного участия в общественной жизни", - говорит министр социальной защиты и труда Моника Навицкене.
В пилотном проекте помимо МСЗТ участвуют "Содра", Служба занятости, Служба по установлению недуга и трудоспособности, Государственная инспекция труда, Агентство по делам молодежи, Центр технической помощи лицам с ограниченными возможностями. Пилотный проект организует Департамент по делам лиц с ограниченными возможностями.
Министерство указывает, что цель участвующих в проекте учреждений – стать примером для других учреждений госсектора и до 1 сентября адаптировать свои вебсайты, электронные письма и письма для людей с ограниченными возможностями.
"Представители учреждений, участвующих в пилотном проекте, – настоящие энтузиасты доступности информации. Знания и компетенции, полученные в ходе обучения, открыли им путь к новому восприятию доступности информации. Сами стали пользоваться доступным для всех шаблоном письма, изменили настройки электронной почты. Мы надеемся, что совместными усилиями нам удастся создать эффективный алгоритм доступности информации для всех", - говорит директор Департамента по делам лиц с ограниченными возможностями Эгле Чапликене.
В сообщении отмечают, что в настоящее время более пятой части людей с ограниченными возможностями из-за того, что информационная среда для них недоступна, испытывают трудности при самостоятельном проживании, использовании государственных услуг и приобретении товаров или услуг. Информация как в цифровом, так и в традиционном формате не адаптирована к потребностям людей с различными ограниченными возможностями и не предоставляется в доступной для них форме общения.