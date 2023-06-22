Информация для людей с ограниченными возможностями станет более доступной

"Представители учреждений, участвующих в пилотном проекте, – настоящие энтузиасты доступности информации. Знания и компетенции, полученные в ходе обучения, открыли им путь к новому восприятию доступности информации. Сами стали пользоваться доступным для всех шаблоном письма, изменили настройки электронной почты. Мы надеемся, что совместными усилиями нам удастся создать эффективный алгоритм доступности информации для всех", - говорит директор Департамента по делам лиц с ограниченными возможностями Эгле Чапликене.

В сообщении отмечают, что в настоящее время более пятой части людей с ограниченными возможностями из-за того, что информационная среда для них недоступна, испытывают трудности при самостоятельном проживании, использовании государственных услуг и приобретении товаров или услуг. Информация как в цифровом, так и в традиционном формате не адаптирована к потребностям людей с различными ограниченными возможностями и не предоставляется в доступной для них форме общения.