Инфлюэнсер пережила в Литве большое потрясение: в ее дом проникли воры, которые потом попали под машину

Ева рассказала в социальной сети, что в ее дом пытались пробраться воры.

"Боже, кто-то проник в дом и унес ключ от моей машины. Слава Богу, я была с Андрюсом, который видел, куда они побежали и бросился вслед. Мне нужны видеокамеры, – рассказала Ева. – Я лежала в кровати, сняв макияж – тут кто-то забегает в дом, шум, крик. Кто-то кричит: хватай ключи, вот ключи от машины". Потом бросили ключи и убежали. Андрюс говорит: "Бегу за ними".

Позже Ева поделилась в инстаграме историей, увиденной через окно дома.

"Видите, лежат люди, я не знаю, может, Андрюс их догнал, машина похожа на мою. Я надеюсь, он их не сбил. Приехала полиция, скорая. Они куда-то туда побежали", – сказала женщина.

После этого она вышла из дома, дошла до места ДТП и сообщила, что пострадавшие - те же молодые люди, которые побывали в ее доме.