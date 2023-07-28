Инфлюэнсер пережила в Литве большое потрясение: в ее дом проникли воры, которые потом попали под машину

Ева рассказала в социальной сети, что в ее дом пытались пробраться воры.
"Боже, кто-то проник в дом и унес ключ от моей машины. Слава Богу, я была с Андрюсом, который видел, куда они побежали и бросился вслед. Мне нужны видеокамеры, – рассказала Ева. – Я лежала в кровати, сняв макияж – тут кто-то забегает в дом, шум, крик. Кто-то кричит: хватай ключи, вот ключи от машины". Потом бросили ключи и убежали. Андрюс говорит: "Бегу за ними".
Позже Ева поделилась в инстаграме историей, увиденной через окно дома.
"Видите, лежат люди, я не знаю, может, Андрюс их догнал, машина похожа на мою. Я надеюсь, он их не сбил. Приехала полиция, скорая. Они куда-то туда побежали", – сказала женщина.
После этого она вышла из дома, дошла до места ДТП и сообщила, что пострадавшие - те же молодые люди, которые побывали в ее доме.
"Кто-то их сбил, когда они бежали от нашего дома, – рассказала женщина. – Я спросила Андрюса, что произошло. Он сказал, они его увидели и выбежали на дорогу, а там их сбила машина. Слава Богу, мальчик жив. Ему всего 13 лет".
Позже она рассказала, что есть свидетели, которые видели, как эти подростки ломились в их дом, были и очевидцы ДТП, которое едва не привело к трагедии.
"Мужчина сказал, что когда машина сбила их, они чуть не на 4 м взлетели в воздух", – рассказала потрясенная женщина.