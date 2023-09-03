Инфляция — 5,3%, квоты на рыбную ловлю, новый вице-президент Еврокомиссии. Евродайджест: главные события недели

Относительно июльских показателей товары и услуги в августе подорожали на 0,6%. Наиболее заметный рост был зафиксирован в Бельгии (2,5%), в Люксембурге (1,9%), во Франции (1,1%) и на Кипре (1%). За месяц цены упали в четырех странах: Финляндии (-0,9%), Латвии (-0,6%), Греции и Литве (по -0,2%). В Эстонии наблюдался рост цен на 0,5%.

Мишель обозначил сроки расширения Евросоюза

Что случилось? Брюссель и страны, получившие статус кандидатов на присоединение к ЕС, должны быть готовы к завершению необходимых формальных процедур к 2030 году. Об этом в понедельник заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель во время визита в Словению. "Пришло время избавиться от неясностей. Пришло время решать проблемы ясно и честно. […] Я считаю, что мы должны быть готовы — с обеих сторон — к расширению к 2030 году. Это означает, что следующий долгосрочный бюджет ЕС должен будет включать наши общие цели. Это амбициозно, но необходимо. Это показывает, что мы настроены серьезно. Это придаст импульс. Это придаст импульс реформам, вызовет интерес, инвестиции и лучшее взаимопонимание, а также побудит нас всех работать вместе", — считает Мишель.

