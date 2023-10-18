Инфаркт бывает и у людей младше 30 лет: врачи предупреждают – литовцы игнорируют несколько важных симптомов

Основная причина смерти в Литве не меняется: проблема лишь усугубляется
Председатель Литовской ассоциации сердца кардиолог Раймондас Кубилюс сказал, что смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у нас в стране остаются основной причиной смертности на протяжении всего периода независимости.
По его словам, сегодня ученые насчитывают больше 40 разных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, которые можно идентифицировать на ранней стадии. Однако появляются и новые факторы риска.
"К сожалению, COVID показал, что закрытие всего и ограничения - это еще один новый фактор риска. Если во время анализа мы наблюдали, что до COVID были улучшения в кривой смертности трудоспособных мужчин до 64 лет, то период COVID и все обстоятельства показали, что радость была преждевременной. Я думаю, что в будущем мы столкнемся с новыми факторами риска", – сказал Кубилюс.
Он отметил, что жаркие периоды летом, загрязнение окружающей среды твердыми частицами, стресс и ускорение темпа жизни также сказываются на росте числа сердечно-сосудистых заболеваний, а со временем в силу всех этих причин людям становится все сложнее сохранять свое здоровье.
"Мы не должны забывать, что мы, литовцы, и все пациенты стран Восточной Европы генетически относимся к странам, в которых жители больше подвержены риску заболевания сердечно-сосудистыми болезнями. У южан больше плюсов – их образ жизни, окружение, возможности выбора пищи и установившиеся традиции снижают риск развития таких болезней. Как для врачей, так и для общества и политиков, работающих в сфере здравоохранения, это вызовы", – сказал Кубилюс.
Возраст пациентов снижается: инфаркт случается и до 30 лет
По словам кардиолога, в будущем заболеваемость этими болезнями только будет расти и коснется все более молодых людей. Раньше считали, что сердечно-сосудистые болезни касаются лишь возрастных пациентов, но врачи подчеркивают – сегодня молодой возраст не защищает от угрозы заболевания этими болезнями.
"У нас есть новое понятие – биологический возраст, это возраст по документам, а есть возраст наших сосудов. Не так давно в отделение интенсивной терапии попал молодой человек, которому не было и 30 лет. Когда мы сказали родителям, что у него инфаркт миокарда, они очень удивились, сказали, что это болезнь пожилых людей. (…) В случае с этим пациентом, факторами риска было курение, некорректировавшийся уровень холестерина (мужчина не знал, что он повышен), повышенное давление, недостаточная физическая активность. Все это привело к тому, что возраст его сосудов был на 20 лет больше реального возраста пациента", – сказал Кубилюс.
Однако, часть пациентов сталкивается с длинными очередями к кардиологам, некоторые не дожидаясь визита, отменяют его. Кубилюс заметил, что в некоторых регионах немного жителей участвует в программе превенции сердечно-сосудистых заболеваний, несмотря на то, что приглашают всех жителей старше 40 лет.
"Наш анализ показывает, что, к сожалению, жители районов неохотно участвуют. Например, из жителей Каунасского района участвуют меньше 5%. Конечно, это требует подсобного анализа, может, эти люди зарегистрированы у семейного врача в городе. Но очевидно, что в небольших районах, удаленных от центральных городов, пациенты менее активны", – заметил Кубилюс.
По его словам, отмечают, что женщины активнее участвуют в программах превенции онкозаболеваний, нежели в программах превенции сердечно-сосудистых заболеваний.
"Пациенты мало внимания уделяют этой проблеме. Пациент, наверное, думает, что пока его не мучают симптомы, он к врачу не пойдет. Но мы хотим подчеркнуть, что высокое давление, дислипидемия и высокий сахар - сестры-убийцы", – предупредил Кубилюс.
Принимать меры надо как можно раньше: за своими привычками надо следить сейчас
Как сказал врач-кардиолог Сантаришкской клиники Рокас Шерпитис, во всем мире сердечно-сосудистые заболевания считаются основной проблемой. Но в некоторых странах, в число которых входит и Литва, эта тенденция более ярко выражена.
"В Западных странах от сердечно-сосудистых заболеваний умирает треть всех людей, а у нас - больше половины. Эта тенденция наблюдается в течение длительного времени, проводятся превентивные и образовательные программы. Причины самые разные, а их решение непростое. Что мы видим – живем в такой зоне, в какой живем, и в такое время, в какое живем. Это время перемен, все сталкиваются со стрессом и живут в напряжении. Видно, это зависит и от образа жизни, и от питания", – сказал Шерпитис.
Он заметил, что у большого числа жителей Литвы повышен холестерин и давление, а это приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, например, коронарной болезни сердца, а уровень смертности от этой болезни очень высок – в 4 раза выше среднего показателя по ЕС. А снизить риск мы можем только, если будем заботиться о здоровье с молодости.
"Начать вести здоровый образ жизни надо в молодости, учиться этому уже в детском саду. Беречь себя мы должны до 20 лет, поскольку в то время формируются привычки питания и физической активности. Главное - оставаться физически и социально активными на протяжении всей жизни. Сейчас часто бывает так, что люди до 30 лет ведут активный образ жизни, занимаются спортом, а после 30 лет темп замедляется, растет вес. Это очень важно, ведь вес - один из самых дешевых и лучших биомаркеров, который напрямую связан с давлением, общим самочувствием, пульсом, а косвенно и влияет на холестерин", – сказал Шерпитис.
Кардиолог обратил внимание на то, что после COVID немало людей набрали избыточный вес. Поэтому часто пациенты жалуются на боль в груди, высокое давление, частый пульс или одышку при подъеме по лестнице.
"Это не всегда коронарная болезнь сердца – иногда это большой избыточный вес или ожирение, что напрямую связано с риском диабета и разных осложнений. Поэтому очень важно уже в молодости начать вести здоровый образ жизни и знать все показатели – уровень холестерина, давление, сахар, и корректировать их, если надо", – подчеркнул Шерпитис.
По его словам, чтобы снизить риск появления сердечно-сосудистых заболеваний, важна коррекция образа жизни и факторов, влияющих на появление болезни. Поэтому важно принимать лекарства от давления, не набирать лишний вес и снижать уровень холестерина. И все же, он заметил, что в обществе еще бытует немало мифов, связанных с высоким холестерином.
"Каждый второй пациент говорит, что лекарства от холестерина повредят печень, поэтому он будет лечиться только диетой. Да, диета - хорошая вещь, еда может быть лекарством, но есть семьи, в которых чаще распространены инфаркты миокарда. Немалая часть людей имеет такой шлейф, одни едят много жиров, другие вообще их не едят, но риск есть у всех. Если в семье есть склонность к тому, что печень производит больше холестерина, то одной диеты для коррекции будет мало", – сказал кардиолог.
Если соблюдать лечение, можно гарантировать на 5–10 лет здоровой жизни больше
По данным Государственной больничной кассы, за 8 месяцев этого года в программе превенции сердечно-сосудистых заболеваний участвовали 245 000 человек. Из них 25 000 попали в группу большого риска заболеть такими болезнями, поэтому они прошли более тщательное обследование. По мнению Шерпитиса, семейные врачи работают в этом направлении, но самая большая в том, что времени на объяснение, почему надо принимать лекарства, у врачей не хватает.
"Есть случаи, когда пациент не хочет пить лекарства, говоря, что он придерживается иного мнения. Чаще всего он ссылается на статью, слова соседа. Врачу надо представлять людям объективную информацию и искать наилучшее решение. Если человек не хочет пить лекарства - прописывай или нет, но он пить не будет. Тогда надо смотреть, нет ли у пациента атеросклероза (отложения холестерина в стенке сосудов и формирования атеросклеротических бляшек – Delfi), а если есть – мотивировать пациента на принятие лекарства. Сложно лечить человека, у которого нет никаких симптомов. Часто высокий холестерин не дает никаких симптомов, поэтому мы просто боремся с осложнениями, последствиями, тушим пожары", – сказал Шерпитис.
Врач заметил, что атеросклероз есть у многих пациентов в Литве, поэтому таким пациентам надо принимать статины. По его словам, в группе 40–75 лет у тех, кто принимает статины инфаркт бывает на 40% реже, чем у тех, кто их не принимает. Врач заметил, что употребление лекарств помогает отдалить первый эпизод болезни, но не гарантирует, что человек не будет болеть.
"Самая большая беда в том, что у нас нет понимания, что здоровые годы жизни - это годы без болезней. В Литве от среднего показателя мы отстаем на 8 лет. Мужчины и женщины в ЕС живут без болезней на 8 лет дольше, чем жители Литвы. Это напрямую связано с продолжительностью жизни до появления первой болезни. Это как показатель, что организм достаточно изношен, тут и начинают вылезать разные болезни. Наша цель - отдалить первый эпизод болезни, и мы делаем это с помощью лекарств от холестерина и давления. Если допустить, что человек заболеет в 50–55 лет, то тот, кто будет принимать лекарства, проживет на 5–10 лет больше здоровой жизни и сможет радоваться общением с детьми, внуками и друзьями", – подчеркнул Шерпитис.