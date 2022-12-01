Индекс показал уязвимость литовской экономики: в Латвии и Эстонии ситуация еще хуже

Индекс экономической уязвимости - это показатель для оценки общего состояния экономики страны. Он учитывает реальное изменение ВВП, уровень безработицы и темп роста инфляции за квартал.

Специалисты ЛИСР указали, что 2022 г. Литва начала в пятерке стран с самым высоким индексом экономической уязвимости в ЕС (11,9%), больше всего на это повлиял рекордный рост цен. Во втором квартале ситуация немного улучшилась.

По сравнению с другими странами, Литва поднялась на 6 место с 5-го. Эстонцы находятся на втором, а латыше на третьем месте этого рейтинга. Во втором квартале 2022 года рост цен в Литве составил 6,4%, уровень безработицы 5,5%, а ВВО - всего 0,3%. Индекс экономической уязвимости равняется 11,9%.

Эксперт ЛИСР Леонардас Марцинкявичюс сказал, что местами общий показатель этого индекса вырос в два раза.

"В Эстонии он вырос почти в два раза - с 8,9% до 16,1%, в Латвии - с 9,8% до 15,3%", – заметил он.

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По словам специалиста, позиция Литвы, по сравнению с другими странами улучшилась.

"Литва с большими проблемами столкнулась раньше, чем другие страны, сейчас там происходит тот процесс, который мы пережили. В Эстонии и Латвии квартальная инфляция была выше (соответственно 9 и 8,9%), а в Литве 6,4%. Кроме того, безработица в Литве была ниже (5,5%), чем в Эстонии (5,7%) и Латвии (6,5%). В Эстонии снизился и показатель ВВП (1,3%). Поэтому темп роста ВВП не компенсировал рост двух других показателей", – заметил эксперт.

Выше, чем в Литве во втором квартале 2022 г. индекс экономической уязвимости был в Греции, Эстонии, Латвии, Кипре и Испании, ниже – в Австрии, Германии и Нидерландах.

"Позиция Нидерландов обусловлена самым быстрым ростом ВВП в регионе и снижением цен", – указал ЛИСР.

"Можно сказать, что в третьем квартале индекс экономической уязвимости Литвы уменьшиться. "Евростат" еще не представил все необходимые данные за третий квартал, поэтому можно подсчитать только индекс для Литвы. Он должен снизиться до 9%. Конкретная позиция будет зависеть от положения других стран", – указали представители ЛИСР.

Экономист Александр Изгородин сказал, что в следующем году самым большим вызовом Литвы будет инфляция.

"Я думаю, нас ждут "американские горки". С октября по март мы будем видеть снижение роста инфляции. Мы на рынке уже сейчас видим снижение цен на нефть, металл, перевозку контейнеров из Азии, все это приводит к замедлению роста инфляции и в еврозоне", – сказал он, но заметил, что рост цен может вернуться.

"Первая причина - Китай. Это будет главный фактор, который приведет к росту инфляции. Сейчас Китай соблюдает жесткую политику COVID, в городах действует карантин, ограничено движение и экономическая активность. Это приводит к снижению цен на сырье. Но весной все может изменится, поскольку экономика Китая не может все время соблюдать жесткую политику COVID, уже на этой неделе там прошли серьезные протесты.

Возможно, после того, как закончится сезон COVID, в конце января, феврале или в марте, Китай сообщит об отказе от карантина, страна вернется к нормальной жизни. В результате потребление в Китае вырастет, на рынке будет еще один скачок спроса на сырье и цен. Кроме того, ЕЦБ, вероятно, увеличит процентную ставку, что также взвинтит цены на сырье", – сказал экономист.

Он сказал, что жители успеют порадоваться снижению инфляции, а вслед за этим придут новые вызовы.