aA
По общему качеству жизни Вильнюс в 2013-2020 гг. стабильно занимает первое место. В число 5-ти самоуправлений, получивших наилучшую оценку за это время были также Клайпеда и Каунас, но в отдельных сферах крупные города обошли небольшие муниципалитеты, например, публичная инфраструктура лучше всего в Неринге и Бирштонасе.
Vilnius
Vilnius
© DELFI / Josvydas Elinskas

Представитель проекта Lietuvosfinansai.lt Раса Каволите сказала, что рейтинг позволяет провести исчерпывающие сравнения в разных сферах.

В индекс вошел 41 показатель в 6 округах: материальные условия жизни; предприимчивость жителей и конкурентоспособность бизнеса; услуги здравоохранения; образования; демография, гражданская и общественная активность; публичная инфраструктура, качество окружения и безопасность. С помощью индекса можно увидеть общую оценку разных сфер в каждом муниципалитете и увидеть изменения с 2013 по 2020 год.

В 2020 г. на первом месте рейтинга был Вильнюс, на втором - Каунас, на третьем - Клайпеда, на четвертом – Неринга, на пятом – Каунасский район.

Самый низкий рейтинг в 2020 г был у Калварийского муниципалитета, второй с конца – Шальчининкский район, третий - Лаздийский район, далее - Зарасайский район и Игналинский район.

С 2013 по 2020 г. Калварийское самоуправление занимало последнюю строку рейтинга.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Цены на продукты в Литве: расходы жителей составляют 1/5 часть всех потребительских расходов

В Литве дорожают продукты питания, поэтому жители...

Ситуация на рынке аренды недвижимости в Литве напряженная: свое жилье купить могут не все, а арендовать непросто

В Крупных городах Литвы не хватает жилья для аренды, а...

Индекс качества жизни в Литве: лидирует Вильнюс, на последнем месте – Калварийское самоуправление

По общему качеству жизни Вильнюс в 2013-2020 гг. стабильно...

Delfi.ru laida: kada Europa atsisakys rusiškų dujų? Borisas Jelcinas, Stanislavas Šuškevičius

Спецэфир Delfi: каковы перспективы отказа Европы от российского газа? В память о "Беловежском зубре" Станиславе Шушкевиче

Основные источники дохода, которые позволяют Путину...

Президент Литвы: мы говорим твердое "нет" российскому газу, нефти и финансированию агрессора

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что война...