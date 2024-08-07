Инцидент в зоопарке напугал посетителей: погиб детеныш антилопы

„Я с семьей недавно побывала в Клайпедском зоопарке, мы хотели посмотреть тигрят, хорошо провести время. Однако наш поход в зоопарк обернулся трагедией (за это мы заплатили 140 евро за 3).

Мы гуляли по зоопарку, дошли до загона с саблерогими антилопами и увидели жуткое зрелище при полном бездействии работников зоопарка. В стадо взрослых животных вернули мать с новорожденным детенышем, и большие антилопы у нас на глазах убили его. Это видели родители с малолетними детьми, беременные женщины.

Дети и женщины плакали, однако работники стояли и ничего не делали“, – рассказала Виктория.

По ее словам, люди просили работников что-то предпринять или хотя бы убрать малыша, но работники не реагировали.