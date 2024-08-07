Инцидент в зоопарке напугал посетителей: погиб детеныш антилопы

„Я с семьей недавно побывала в Клайпедском зоопарке, мы хотели посмотреть тигрят, хорошо провести время. Однако наш поход в зоопарк обернулся трагедией (за это мы заплатили 140 евро за 3).
Мы гуляли по зоопарку, дошли до загона с саблерогими антилопами и увидели жуткое зрелище при полном бездействии работников зоопарка. В стадо взрослых животных вернули мать с новорожденным детенышем, и большие антилопы у нас на глазах убили его. Это видели родители с малолетними детьми, беременные женщины.
Дети и женщины плакали, однако работники стояли и ничего не делали“, – рассказала Виктория.
По ее словам, люди просили работников что-то предпринять или хотя бы убрать малыша, но работники не реагировали.
„Примерно через 30 минут работники отреагировали и вытащили детеныша из загона, но это еще не все – они бросили его в гараж и закрыли.
Работники беззаботно прохаживались, смеялись над нашими усилиями добиться помощи. Мы узнали, что в зоопарке нет ветеринара (работники сказали, что он работает в выходные, а мы и были в воскресенье, но ветеринара на работе не было, поэтому раненому никакой помощи не оказали. Мы час ждали ветеринара, но он не приехал“, – сказала Виктория.
По ее словам, она хотела встретиться с директором, но ей сказали, что директор в отпуске.
„После долгих прений мы получили номер телефона директора. Разговор с ним длился меньше минуты – он не стал ничего выяснять, сказал писать жалобы и обращаться, куда мы хотим, потом положил трубку. Мы опешили.
Зоопарк в ужасном состоянии: клетки не убраны, работники неквалифицированные животных кормят батоном. Возникает вопрос, куда идет финансирование?“, – ужасалась Виктория.
Директор зоопарка Эдвардас Легяцкас сказал: „Самец убил своего детеныша, и все. Так бывает. Тем, кто комментирует, скажу - они ничего не знают о живой природе. Есть семьи – бизонов, волков, антилоп. Они живут в стаде“.
На вопрос, стоило ли впускать малыша в загон, если такое бывает, он ответил: „Это стадное животное. Это жизнь. Такое бывает и в природе и в зоопарке. Разное бывает“.
Легяцкас сказал, что детеныша зарезали, потому что ничем ему уже нельзя было помочь. Назавтра мясо скормили львам.