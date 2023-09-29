Инцидент в шяуляйской гимназии достиг кульминации: особенно удивляет поведение родителей ученика

Пока полиция собирает информацию, расследованием занялась Комиссия по благосостоянию детей. 14-летнему подростку скорее всего на этой неделе назначат удаленное обучение. Пока он не ходит в школу, как утверждают, из-за болезни.

"Сейчас мы еще уточняем обстоятельства происшествия, на это у нас есть 10 дней, потом будут приняты процессуальные решения", - сказала представитель Шяуляйского ГКП Гайлуте Смагрюнене.

Полиция расследует два заявления - в связи с избиением учителя и самого подростка. Учитель все еще находится на больничном.

"Он проучился у нас 2,5 недели, за это время было зафиксировано 12 нарушений", - сказал директор.

Учителя в своем заявлении указали, что боятся за свою безопасность, поскольку неоднократно сталкивались с оскорбительным и агрессивным поведением этого ученика. Он бросал яйца в окна, приставал к ученикам младших классов.

"Их просьба законна. Вне всякого сомнения работать с таким учеником опасно всем учителям, и ученикам учится с ним опасно", – сказал директор гимназии Витаутас Кантаускас.

После инцидента в школе к директору гимназии и в Шяуляйский муниципалитет обратились 36 учителей. Они требуют назначить пострадавшему учителю адвоката и отказываются работать с агрессором.

"Конечно, будет принятое такое решение, что он не может вернуться в гимназию учиться в классе. Пока у нас нет права на его исключение, но у нас есть право изменить формат обучения, мы это сделаем", - сказал Кантаускас.

Этим случаем интересуются разные учреждения. До 16 лет по закону подростку обязаны предоставить возможность обучения, но при этом должны гарантировать безопасность учителей и учеников. Глава школы может принять решение о назначении удаленного обучения.

Представители муниципалитета надеются на сотрудничество родителей подростка, которые в ответе за него. К сожалению, семья не идет на сотрудничество.

"Отец цинично побуждает своего сына вести себя так, защищает его и этими действиями попирает все порядки, законы и делает это с улыбкой на лице, гордясь своими действиями", - сказал Кантаускас.

С подростком отказываются работать учителя, учится с ним не хотят и одноклассники.