Инцидент в шяуляйской гимназии достиг кульминации: особенно удивляет поведение родителей ученика

После инцидента в школе к директору гимназии и в Шяуляйский муниципалитет обратились 36 учителей. Они требуют назначить пострадавшему учителю адвоката и отказываются работать с агрессором.
"Их просьба законна. Вне всякого сомнения работать с таким учеником опасно всем учителям, и ученикам учится с ним опасно", – сказал директор гимназии Витаутас Кантаускас.
Учителя в своем заявлении указали, что боятся за свою безопасность, поскольку неоднократно сталкивались с оскорбительным и агрессивным поведением этого ученика. Он бросал яйца в окна, приставал к ученикам младших классов.
"Он проучился у нас 2,5 недели, за это время было зафиксировано 12 нарушений", - сказал директор.
Полиция расследует два заявления - в связи с избиением учителя и самого подростка. Учитель все еще находится на больничном.
"Сейчас мы еще уточняем обстоятельства происшествия, на это у нас есть 10 дней, потом будут приняты процессуальные решения", - сказала представитель Шяуляйского ГКП Гайлуте Смагрюнене.
Пока полиция собирает информацию, расследованием занялась Комиссия по благосостоянию детей. 14-летнему подростку скорее всего на этой неделе назначат удаленное обучение. Пока он не ходит в школу, как утверждают, из-за болезни.
"Конечно, будет принятое такое решение, что он не может вернуться в гимназию учиться в классе. Пока у нас нет права на его исключение, но у нас есть право изменить формат обучения, мы это сделаем", - сказал Кантаускас.
Этим случаем интересуются разные учреждения. До 16 лет по закону подростку обязаны предоставить возможность обучения, но при этом должны гарантировать безопасность учителей и учеников. Глава школы может принять решение о назначении удаленного обучения.
Представители муниципалитета надеются на сотрудничество родителей подростка, которые в ответе за него. К сожалению, семья не идет на сотрудничество.
"Отец цинично побуждает своего сына вести себя так, защищает его и этими действиями попирает все порядки, законы и делает это с улыбкой на лице, гордясь своими действиями", - сказал Кантаускас.
С подростком отказываются работать учителя, учится с ним не хотят и одноклассники.
Родители гимназистов выступили с ультиматумом - они заявили, что не пустят детей в школу, если в ней будет учится этот ребенок.
Ранее сообщалось, что ученики сняли на видео инцидент на уроке труда - ученик напал на учителя, ударил его по лицу, потом бил в живот. Подросток пришел в бешенство после того как учитель после неоднократных просьб убрать телефон, забрал его у подростка.
На видео видно, как другой ученик бросился на помощь учителю, другие кричат, требуя прекратить драку.
На другом видео зафиксировано, что делал агрессор перед конфликтом - он включил громкую связь и звонил по номеру 112 хвастался, что избил одноклассника.
"Учитель 3-4 раза просил его убрать телефон", - сказали очевидцы.
Ученики рассказали, что этот 14-летний часто пристает к другим детям, ведет себя агрессивно.
"Он часто нападает на других детей, он представлял угрозу, дети его боялись. Он нападал на учителей, бросал яйца в их кабинеты, приставал к первоклашкам", - рассказали одноклассники агрессора.