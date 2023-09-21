Инцидент на литовско-российской границе: литовский работник случайно пересек границу

Он пересекает Лиепонский ручей, протекающий вдоль государственной границы. Рядом находится Кибартайская железнодорожная станция и пограничный пункт контроля, через который в Калининградскую область и обратно идут транзитные пассажирские и грузовые поезда, проверяемые литовскими должностными лицами.

Пограничники заметили, как работник компании, законно работающей на литовской стороне и заранее уведомившей об этом, при проведении работ по контролю железнодорожного электрооборудования, приблизился к обозначенной на мосту линии границы. У этой линии на литовской стороне установлены знаки, предупреждающие о проходящей здесь границе.

Мужчина, увлекшийся своей работой по проверке электрощитовых, неосмотрительно по мосту попал на российскую территорию. Здесь его вскоре задержали российские пограничники.