Инцидент на литовско-российской границе: литовский работник случайно пересек границу

Как сообщает Служба охраны государственной границы (СОГГ), в среду днем сотрудники Кибартайской пограничной заставы Пагегяйского погранотряда СОГГ в штатном режиме с помощью технических мер пограничного контроля вели мониторинг железнодорожного моста, соединяющего Литву и Россию.
Он пересекает Лиепонский ручей, протекающий вдоль государственной границы. Рядом находится Кибартайская железнодорожная станция и пограничный пункт контроля, через который в Калининградскую область и обратно идут транзитные пассажирские и грузовые поезда, проверяемые литовскими должностными лицами.
Пограничники заметили, как работник компании, законно работающей на литовской стороне и заранее уведомившей об этом, при проведении работ по контролю железнодорожного электрооборудования, приблизился к обозначенной на мосту линии границы. У этой линии на литовской стороне установлены знаки, предупреждающие о проходящей здесь границе.
Мужчина, увлекшийся своей работой по проверке электрощитовых, неосмотрительно по мосту попал на российскую территорию. Здесь его вскоре задержали российские пограничники.
По данным СОГГ, литовские сотрудники немедленно приняли меры по спасению мужчины. Вскоре российским пограничникам были переданы копии документов гражданина Литвы и приняты меры по возвращению мужчины в Литву.
Вечером на границе в пункте пропуска Кибартай состоялась встреча пограничников обеих стран, в ходе которой работник компании был передан литовским сотрудникам. Из-за рассеянности и невнимательности его "визит" в Россию занял более 5 часов.
Поскольку российские пограничники в административном порядке оштрафовали литовца за пересечение границы по неосторожности на 2000 российских рублей (около 20 евро), второй раз за одно и то же правонарушение в Литве человек не наказывается.