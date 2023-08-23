23 августа 2023 г. 10:30

Инцидент на границе с Беларусью: люди пришли с белорусской стороны и срезали два столба с видеокамерами

 
Дайнора Панкуне
ru.DELFI.lt
Švenčionių pasienio užkarda
Švenčionių pasienio užkarda
ФОТО: Vytenis Miškinis

22 августа на Кабеляйском пограничном участке, около Чепкяляйской трясины, где нет физического барьера, двое человек из Беларуси нарушили границу Литвы, срезали два столба с видеокамерами. Эту информацию Delfi подтвердил пресс-секретарь Службы охраны госграницы Гедрюс Мишутис. Начаты два расследования.

"Два человека пришли с белорусской территории, срезали два столба с камерами. Поврежден кабель, но сегодня уже проходят встречи с подрядчиком, проводят работы по восстановлению", – сказал он.

По словам представителя СОГГ, эти камеры просматривали небольшой участок зоны, для контроля над этим участком сейчас используют другие средства.

"Даже после того как не стало этих столбов, другие камеры "просматривают" этот участок", – заверил Мишутис.

По его словам, начаты дав расследования – в связи с незаконным пересечением границы и порчей имущества.

Мишутис обратил внимание на то, что случаи повреждения разной техники на границе фиксируются часто – только в прошлом году зафиксировано 450 таких случаев. Чаще всего разрезают физический барьер – забор, колючую проволоку, но уже были попытки разбить камеры.

Кто именно это делает – сами пограничники соседней страны или другие лица, неизвестно. Мишутис сказал в интервью Elta, что эти люди не были в униформе. Он также отметил, что в 2023 году фиксируется третий случай срезания столбов с видеокамерами.

В последнее время поток нелегалов, которые пытаются перейти границу с Литвой со стороны Беларуси, стало значительно меньше.

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