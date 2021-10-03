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Имянаречение – неотъемлемая часть исламских традиций, и вместе с тем в каждой стране или даже регионе могут быть незначительные отличия. Есть такие отличия и у литовских татар.

Во второй части проекта Delfi "Татары Литвы: история и современность" пойдет рассказ про обряд имянаречéния: над новорожденным произносят священные слова, чтобы в дальнейшей жизни человека сопровождало добро и он не поддавался злым силам.

Имя – важная часть личности, и об этом известно даже в обычной психологии. Но в исламе важно, чтобы имя соответствовало религиозно-историческим традициям. К примеру, Константин Селимович, кадий Литовского духовного центра мусульман-суннитов, назвал свою дочь Софией. "Это имя тоже мусульманское, потому что Софией звали одну из жен пророка Мухаммеда", – объясняет Константин.

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Сегодня он и его супруга Виктория принесли Софию в мечеть деревни Сорок татар. Константин будет проводить обряд имянаречения. В исламе есть немало предписаний, связанных с рождением ребенка. К примеру, считается важным, чтобы о прибавлении в семье мусульманин сообщил всем родным и близким. Это укрепляет родственные и дружеские узы, помогает единению верующих.

В мечети собрались самые близкие: отец и бабушка Константина, друзья, члены Центра культуры татарской общины. Все затихают, обряд начинается. Первой идет даже не молитва, а Намерение. И неспроста я пишу это слово с большой буквы. Позже Константин Селимович объяснил: "Намерение – это решение человека совершить богоугодное дело. Это суть того, что человек хочет сделать. Намерение можно прочесть вслух, а можно проговорить про себя. В любом случае это – часть исламской традиции".

Далее Константин читает азáн. В переводе с арабского языка слово означает "объявление", "уведомление". В исламской религии азан – это призыв мусульман на молитву. По традиции, призыв произносит муэдзин, поднявшись на башню минарета. При этом муэдзин должен быть обращен лицом в сторону Мекки. Но при обряде имянаречения азан используется еще и с другой целью: это не только призыв на молитву, но и своеобразная "путевка в жизнь". Согласно исламу, звуками азана изгоняется сатана, а значит, чтение азана отгонит от младенца нечистую силу. Как считают мусульмане, священные слова – первое, что должен услышать человек в жизни, чтобы и дальше идти по божественному пути, не поддаваясь проискам шайтана.

Общеисламская традиция состоит в том, что младенца во время чтения держат за ушко. Но Константин касается носика Софии: это традиция местных, литовских мусульман. Словами азана мусульмане прославляют Аллаха: "Аллах Велик", "я свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха", "Я свидетельствую, что Мухаммед — посланник Аллаха"... Вслед за азаном Константин читает икамáт. Это тоже призыв на молитву, но который звучит в мечети уже непосредственно перед молитвой. Икамат содержит те же формулы, что и азан, но сюда уже прибавляется высказывание о том, что молитва началась. В обряде мусульманского имянаречения у икамата такая же функция, как и у азана: отогнать сатану и направить ребенка по пути добра и света.

Считается, что азан нужно прочесть ребенку в правое ухо, а икамат – в левое. Согласно исламу, именно так пророк Мухаммед читал священные слова своему внуку. Чтобы икамат и азан были действительными, читать их должен мужчина-мусульманин. При этом важно, чтобы сохранялась очередность слов и соблюдались правила арабского языка: текст не должен чрезмерно распеваться, чтобы буквы не изменялись и не появлялись дополнительные звуки.

Впрочем, в современном мире бывают разные обстоятельства. Если мужчина-мусульманин не может прийти к ребенку и прочесть азан, то допускается даже запись азана на мобильный телефон, после чего запись дают послушать младенцу. Нет в исламе и строго определенных сроков имянаречения. Совершить обряд можно и сразу после рождения, и позже. К примеру, Константин Селимович проводит имянаречение через 4 месяца после рождения дочери. Но даже если обряда не было, однако человек воспитан в исламе, он все равно считается мусульманином.

Вслед за азаном и икаматом Константин Селимович произносит шахáду (в переводе с арабского – "свидетельство"). Шахадой каждый мусульманин заявляет о своей вере: "свидетельствую, что нет иного божества, кроме Аллаха и ещё свидетельствую, что Мухаммед – посланник Аллаха". После шахады Константин мажет губы дочери мёдом. "Ребенок должен почувствовать вкус жизни, ее сладость, – объяснил он позже. – Мы пришли в этот мир не только страдать, но и радоваться".

Далее, согласно обряду, имам деревни Сорок татар читает дуа. Это личное обращение мусульманина к Аллаху, которое произносится на родном языке и в свободной форме. Молитва нередко читается в различных бытовых ситуациях – к примеру, при начале нового дела. После дуа Константин читает отрывок из священной книги мусульман, Корана. Отрывок обычно выбирается на усмотрение имама. Сегодня Константин читает суру (то есть главу) Аль-Бакара.

Затем он произносит хýтбу, то есть проповедь: "имянаречение – очень важное и знаменательное событие в жизни новорожденного младенца. Имя – составная часть как личности, так и души человека, поэтому в исламе уделяется очень большое внимание этому вопросу. Имя ребенка должно быть благозвучным, и лучше, если это имена пророков и праведных мусульман. Имя должно иметь свое объяснение и практическую пользу".

Вслед за этим Константин просит подойти опекунов ребенка. Это люди, которые обязуются заботиться о ребенке, если с родителями что-то произойдет. Опекуны подписывают соответствующие свидетельства. Официальной юридической силы такие документы не имеют, но для мусульманина духовное обязательство является самым важным.

Окончание обряда – это поздравления от родственников и друзей. Константину и Виктории дарят огромного белого медведя, воздушные шары, конфеты. А затем супруги раздают присутствующим сáдаку, то есть милостыню. В исламе это могут быть и деньги, и продукты, и доброе дело или даже просто добрые слова. "В Литве и вообще на территории бывшего Великого княжества литовского это традиционно сладости", – поясняет Константин Селимович.

Любая религия всегда так или иначе переплетается с национальными традициями. Ислам – не исключение. "Традиции литовских татар, наши местные обычаи не противоречат духу ислама, – говорит Константин. – Точно так же, как традиции арабские или башкирские. Это тоже часть религии. Об этом сказано и в священных текстах: "Господь сделал нас разными народами, дабы мы познали друг друга".

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