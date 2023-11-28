Имущественный банк ликвидировал ассоциацию "Международный форум добрососедства"

"Подтверждаем, что учрежденная А. Палецкисом ассоциация "Международный форум добрососедства" ликвидирована", – подтвердил представитель Имущественного банка (Turto Bankas) Каролис Вайткявичюс.
20 февраля Вильнюсская окружная палата Районного суда Вильнюсского региона сообщила об удовлетворении ходатайства прокуроры по гражданскому делу о ликвидации ассоциации "Международный форум добрососедства".
Такое решение было принято после того, как было установлено, что ассоциация действовала вопреки интересам Литвы и опубликовала ложную информацию о якобы незаконных результатах выборов в Литве.
Суд также отметил, что деятельность ассоциации противоречит заявленным целям.