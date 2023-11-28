Имущественный банк ликвидировал ассоциацию "Международный форум добрососедства"

 
ELTA
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Algirdas Paleckis
Algirdas Paleckis
ФОТО: ELTA / Martynas Ambrazas

Имущественный банк (Turto Bankas) ликвидировал ассоциацию "Международный форум добрососедства", одним из основателей которой является Альгирдас Палецкис, находящийся в заключении за подготовку к шпионажу в пользу России.

"Подтверждаем, что учрежденная А. Палецкисом ассоциация "Международный форум добрососедства" ликвидирована", – подтвердил представитель Имущественного банка (Turto Bankas) Каролис Вайткявичюс.

20 февраля Вильнюсская окружная палата Районного суда Вильнюсского региона сообщила об удовлетворении ходатайства прокуроры по гражданскому делу о ликвидации ассоциации "Международный форум добрососедства".

Такое решение было принято после того, как было установлено, что ассоциация действовала вопреки интересам Литвы и опубликовала ложную информацию о якобы незаконных результатах выборов в Литве.

Суд также отметил, что деятельность ассоциации противоречит заявленным целям.

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