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В Литве с конца декабря жителей прививают от коронавируса, однако у многих до сих пор возникает немало вопросов, связанных с эффективностью вакцины. На вопросы жителей в передаче на DELFI TV ответили профессор-инфектолог ВУ Витаутас Усонис и профессор-иммунолог Литовского университета медицинских наук Аурелия Жвирблене. Оба ученых сказали, что надо улучшать проводимую коммуникационную кампанию.
Aurelija Žvirblienė
Aurelija Žvirblienė
© DELFI / Andrius Ufartas

По словам Жвирблене, она положительно оценивает вакцинацию руководства и политиков Литвы.

"Я одобряю этот шаг и надеюсь, что это будет иметь положительный результат, в обществе ходили разговоры, будто одни прививаются хорошей вакциной, а другим оставляют - хуже. Я думаю, что для развеивания мифов это решение было правильным и оно особенно не обидит жителей Литвы", – сказала профессор.

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Усонис сказал, что не у всех людей после первой дозы формируются антитела.

"Поэтому и нужны две дозы, чтобы был желаемый результат. (…)", – пояснил профессор.

По словам Жвирблене, у очень небольшого количества людей иммунитет может не сформироваться и после двух доз.

"Клинические исследования показали, что у 90% привитых антитела появились", – сказала она.

Жвирблене заметила, что иммунитет сложнее формируется у людей старшего возраста, у жителей с хроническими заболеваниями, у тех, кто принимает лекарства, подавляющие иммунитет.

"Это исключения, а не правило. Поэтому мы и говорим, что если удастся остановить распространение болезни в обществе, то будут защищены люди, у которых нет нет иммунитета", – сказала Жвирблене.

При этом Усонис сказал, что людям с хроническими заболеваниями надо обязательно прививаться.

Усонис и Жвирблене сказали, что правительство Литвы должно улучшать коммуникационную кампанию, связанную с вакцинацией, важно подключить к этому семейных врачей.

На вопрос, как часто придется прививаться от коронавируса, Жвирблене ответила, что прогнозировать это сложно.

"Если это сезонный вирус, а похоже, это именно так, то прививаться надо будет каждый сезон. Надо еще не забывать и о штаммах. Если нынешние вакцины не будут защищать от штаммов, то будут создавать новые вакцины", – заметила иммунолог, сказал, что маловероятно, что двух доз хватит на всю жизнь.

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