Именные номера вызвали переполох: можно ли получить штраф за номер NAT0?

 
Эгле Уткене
ru.DELFI.lt
Valstybiniai automobilio numeriai
Valstybiniai automobilio numeriai
ФОТО: Facebook
В социальных сетях часто возникают дискуссии, посвященные именным автомобильным номерам. Одни критикуют такую возможность и смеются над ней, другие рады возможности получить подходящий номер, например, для рекламы компании. На этой неделе переполох вызвал номерной знак NAT0. Известно, что любое использование названия Альянса должно быть согласовано с его представителями, если это не сделать, можно получить штраф. Действительно ли за такой номер можно получить штраф?

Некоторые участники дискуссии сказали, что этот номер может быть родительным падежом имени Натас (в литовском Р.П. этого имени пишется Нато). Поскольку в номере должна быть хотя бы одна цифра, буква O была заменена нулем.

Такую версию, как вариант порталу указали и представители компании Regitrа.

Пресс-секретарь компании Лукас Восилюс сказал Delfi, что в действующем порядке нет запрета на использование в качестве номерного знака названия юридических лиц - как национальных, так и международных.

"Надо отметить, что номер был выдан в рамках действующего порядка. Он состоит из букв NAT и цифры 0, Это не то же самое, что аббревиатура NATO (North Atlantic Treaty Organization). Кроме того, этот номер может означать, что имя водителя Натас и использоваться в родительном падеже", – сказал Восилюс.

Представитель Regitrа сказал, что сейчас в Литве выдают серию номеров, начинающихся с букв NAT, а комбинация букв NAT и цифр 001 - NAT001 - может читаться как NATO01.

Всилюс сказал, что при выдаче именных знаков компания оценивает заказчика по действующему порядку.

"Именной номер можно составить и самостоятельно. Максимальное количество символов в нем - 6, как минимум один из символов - это цифра.

При составлении комбинации многое зависит от клиента, но есть и особые требования. Например: нельзя использовать вульгарные, жаргонные слова и слова, вызывающие отрицательные ассоциации, мат, слова, которые можно расценить, как унижение, разжигание розни, дискриминацию группы людей. В соответствии с порядком, надпись не может совпадать с названием нацистской Германии, стран СССР, названием нацистских или коммунистических организаций, фамилиями их руководителей, их инициалами", – сказал Восилюс.

По словам представителя Regitrа, именной номер оценивает специальная комиссия, состоящая из специалистов разных сфер, поэтому заявки рассматриваются всесторонне.

"Мы заметили, что клиенты при составлении именных номеров выбирают какие-то комбинации, которые имеют для них какое-то личное значение. Например, цифры совпадают с датой рождения, счастливыми цифрами, номером любимого игрока, буквы с именем и т.д. Часто компании используют номера для рекламы", – рассказал Восилюс.

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