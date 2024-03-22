Именные номера вызвали переполох: можно ли получить штраф за номер NAT0?

Некоторые участники дискуссии сказали, что этот номер может быть родительным падежом имени Натас (в литовском Р.П. этого имени пишется Нато). Поскольку в номере должна быть хотя бы одна цифра, буква O была заменена нулем.

Такую версию, как вариант порталу указали и представители компании Regitrа.

Пресс-секретарь компании Лукас Восилюс сказал Delfi, что в действующем порядке нет запрета на использование в качестве номерного знака названия юридических лиц - как национальных, так и международных.

"Надо отметить, что номер был выдан в рамках действующего порядка. Он состоит из букв NAT и цифры 0, Это не то же самое, что аббревиатура NATO (North Atlantic Treaty Organization). Кроме того, этот номер может означать, что имя водителя Натас и использоваться в родительном падеже", – сказал Восилюс.