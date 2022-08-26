Илья Пономарев: подрыв автомобиля Дарьи Дугиной готовили четыре месяца, а версия ФСБ – это водевиль

В субботу 20 августа на подмосковной трассе взорвался автомобиль, за рулем которого была Дарья Дугина, дочь ультраправого политолога Александра Дугина. И уже 22 августа Федеральная служба безопасности России заявила, что дело раскрыто. В убийстве обвиняют украинские спецслужбы и конкретно гражданку Украины Наталью Вовк.

Бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, живущий в Украине, заявил, что Дарью Дугину убили партизаны из Национальной республиканской армии. Подробнее об этом побеседовали с Ильей Пономаревым в эфире Delfi.

Delfi: Сразу после подрыва автомобиля, в котором находилась Дарья Дугина, появилось несколько версий произошедшего. Российские пропагандистские медиа и Телеграм-каналы обвинили Украину, позже эту версию якобы и доказали. Вторая версия, которую обсуждают, - это внутренние российские разборки.

Вы утверждаете, что верна третья версия - партизанская борьба россиян и ответственность за взрыв лежит на Национальной республиканской армии. Расскажите подробнее об этой организации, почему мы о ней услышали именно сейчас?

Илья Пономарев: Услышали именно сейчас, потому что она ждала какой-то большой акции, которую они смогут провести. И вот проведя эту большую резонансную акцию, они решили про себя заявить. То есть это значит, что они не хотели подвергать себя дополнительному риску, размениваясь на какие-то малозначительные истории. Хотя они существуют ну по крайней мере с апреля.

Во всяком случае я нахожусь с ними в контакте с апреля, когда они занимались эпизодами рельсовой войны, были нападения на военкоматы, были нападения на каких-то активистов, которые уже собирали деньги на всякие парамилитарные истории в этих так называемых ДНР-ЛНР. Но это всё, конечно, не было таким же резонансным, как то, что произошло.

Ну а версии, которые выдвигает российская власть, хорошо понятны. Власть сначала была абсолютно растеряна.

В ее логике говорить, что украинцы на это способны, - это для них слишком круто, это значит британцы. Но потом, когда российские власти оказались перед выбором - надо либо признавать наличие в России партизанского движения или пойти всё-таки привычным путём, они решили пойти привычным для себя путём и перевести стрелки на Украину.

- Вы непосредственно знакомы с конкретными людьми из этой организации, которые стоят за подрывом автомобиля? Это не просто какая-то анонимка от них к вам пришла, то есть вы не просто стали рупором анонимный некой организации?

- Я знаю много оттуда людей. Я знаю людей, которые находятся там, скажем, в идеологическом ядре этой структуры, и знаю целый ряд региональных активистов. Мы с ними общались по предыдущим акциям, которые они делали на территории России – во Владивостоке, в Мурманске, где-то ещё, в общем по всей стране.

- Насколько дальнейшие намерения организации серьезны? Эта организация объединяет людей, прежде всего, по антивоенному принципу или это некая идеология структура?

- Конечно, главное у них - это антивоенная история.

Но в то же самое время они написали манифест, в котором постарались изложить свои политические взгляды. И на мой взгляд, из всего сказанного видно, что эта организация больше тяготеет влево. Хотя я просто знаю, что в ее составе есть люди и правых убеждений.

Насколько я понимаю, они стараются не фильтровать по идеологическому принципу, не говорить, что мы тут левые или правые, а говорить, что сейчас есть общая цель, есть при этом общий подход, который в общем антипутинский, но в то же самое время и антинеолиберальный.

Они чётко показывают, что они за социальное государство, то есть в этом смысле в экономическом плане они явно тяготеют влево. Но здесь как раз и российские правые, и российские левые на этом пункте сходятся.

У них разница в политике, но в социально-экономических воззрениях они очень схожи друг с другом.

- Если вы знаете людей, которые стоят за организацией, то наверняка вы знаете, а кто всё-таки был целью - сам Александр Дугин или его дочь Дарья? Или это не столь важно в сегодняшних условиях?

- Я на этот вопрос знаю точный ответ, я задал этот вопрос. Целью были оба. И человек, который нажимал непосредственно на кнопку, считал, что в машине находится оба. Потому что в машине было два человека.

Почему российские спецслужбы на данный момент не признают того, что в машине был второй человек, я не знаю. Но люди, которые непосредственно наблюдали, сказали, что там был второй человек.

Может быть, этот человек какой-то там засекреченный, сотрудник спецслужб, который как-то общался с Дарьей, и поэтому они не признают его потерю. Но, тем не менее, там было два человека. И мне вот эти вот бойцы из НРА сказали, что если бы там был один человек, они бы кнопку не нажали, что они были уверены, что там будут оба. Что он из себя представляет, на ваш взгляд?

- Что за человек Александр Дугин, на ваш взгляд?

- Он абсолютно убежденный человек, мыслитель, философ, фашист, который этого никаким образом не стесняется. То есть, на мой взгляд, он не играет роль, а он её живёт.

И если посмотреть на его заявления, которые он сделал по итогам всего произошедшего, - что вот он типа положил свою дочь на алтарь великой русской победы, - то это, на мой взгляд, очень много говорит про то, что голове у этого человека и как он видит мир.

Так что это лишний раз доказывает, что какие-то либеральные стоны по поводу того, что невинная девочка погибла, - нет, она была человеком, который несёт прямую ответственность за призывы к уничтожению пленных бойцов батальона «Азов», - речь идет о тех 50 человеках, которые были взорваны российскими прокси в Еленовке, призывала к этому именно Дарья Дугина, так что это была сыгранная пара.

- В подрыве российские спецслужбы обвиняют Наталью Вовк и её дочь Софью Шабан, по версии российской ФСБ они являются исполнителями. Вы написали на своей странице в фейсбуке, что вы этих людей знаете, ваши люди помогали им эвакуироваться в Эстонии. Но при этом вы пишете, что Наталья Вовк и ее дочь никак не задействованы в этой истории. Почему у вас появились опасения, что их это может задеть?

- Я этих людей не знаю, но я знаю эти фамилии. Именно потому, что в тот же день на меня вышла другая группа. Там в России, - надо понимать, - сейчас много этого. То есть сейчас все обратили внимание на НРА именно потому, что это связано с тем, что вот была такая резонансная акция.

Но существует там три других партизанских сети, например. Существует ещё целый ряд людей, которые занимаются насильственным сопротивлением. Их ряды просто множатся каждый день.

На данный момент просто это очень неудобно ни для власти, ни для либеральных медиа, которые не хотят признавать их наличие.

Мне поступил звонок от другой группы, с которой я связан, сказали, что вот есть человек, который в опасности, не можешь ли чем-то помочь. Я не мог помочь им чем-то очень большим, но кое-что сделал. И до этого я целый ряд таких людей из России вытаскивал, поэтому кое-что мы сделали, фамилию я, естественно, запомнил.

Но дальше мы знаем - это же просто водевиль относительно этой Натальи Вовк. Я не знаю, какое она имела отношение ко всей этой истории, потому что товарищи из НРА говорят, что не она была исполнителем этой акции.

Но дальше что?

Человек приехал в машине с номерами так называемой ДНР, на машине MINI Cooper, на которую каждая голова поворачивается, то есть она супер-приметная.

Потом поменял эти номера, которые уже очень необычные и очень приметные на казахские номера, на которые соответственно тоже каждый обращает внимание.

Поселилась в том же доме, в котором живёт эта самая Дарья. Ходила на те же мероприятия, на которые ходила Дарья. Это все по версии ФСБ.

А потом после того, как осуществила этот террористический акт, этот Джеймс Бонд поменял на своём MINI Cooper (непонятно, почему не Aston Martin, видимо MINI Cooper более заметная машина, чем остальные) номера на украинские в ситуации воюющей с Украиной России.

Причём, на украинских номерах – три семёрки. То есть так, чтобы для гарантии, чтобы всем бросалось это в глаза.

И торжественно поехала в Эстонию.

Крайне правдоподобная версия, я просто аплодирую всем людям, которые ее придумали.

- Знаете ли вы что-то по поводу планов Национальной республиканской армии?

- Ну они в общем в подполье. Большого количества подобных акций просто не провести. Это сложная техническая задача. Эту акцию они готовили в течение четырех месяцев. Я думаю, что мы точно увидим новые акции. Когда они произойдут, я сказать не