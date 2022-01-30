"Мошенники говорят, что они звонят из Ignitis, что у клиента есть долги, которые надо немедленно оплатить. Когда их просишь объяснить, что за долги, звонок прерывается. Представители Ignitis не звонят должникам. Клиентам такую информацию высылают по электронной почте, в виде смс-сообщения или по обычной почте. Важно подчеркнуть, что в смс-сообщениях мы только предоставляем информацию о долге, но никакие счета для перевода денег не указываем", – сказано в пресс-релизе.

Кроме того, сообщается, что представители Ignitis никогда не просят у жителей подключения к э-банкингу и не просят передавать наличные приходящим на дом людям.

"Мы всегда просим использовать обычные способы расчета: э-банкинг или другие места, где можно заплатить за услуги", – сказано в сообщении компании.