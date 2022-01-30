"Мошенники говорят, что они звонят из Ignitis, что у клиента есть долги, которые надо немедленно оплатить. Когда их просишь объяснить, что за долги, звонок прерывается. Представители Ignitis не звонят должникам. Клиентам такую информацию высылают по электронной почте, в виде смс-сообщения или по обычной почте. Важно подчеркнуть, что в смс-сообщениях мы только предоставляем информацию о долге, но никакие счета для перевода денег не указываем", – сказано в пресс-релизе.
Кроме того, сообщается, что представители Ignitis никогда не просят у жителей подключения к э-банкингу и не просят передавать наличные приходящим на дом людям.
"Мы всегда просим использовать обычные способы расчета: э-банкинг или другие места, где можно заплатить за услуги", – сказано в сообщении компании.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Два евро за литр бензина - маловероятно, но в случае войны возможно (54)
В начале 2022 года в Литве растет цена на нефть, снова...
Удар пандемии по торговцам: поток покупателей не восстанавливается, а Польша уведет еще больше клиентов (95)
Во время пандемии в магазинах значительно снизился...
Сравнение цен на отопление в Литве: самые большие счета не в Вильнюсе (8)
После Нового года в Литве подорожало отопление и...
Умер актер Леонид Куравлев, сыгравший Афоню и Айсмана (13)
В Москве в возрасте 85 лет скончался актер Леонид...
Коронавирус в Литве: 9332 новых случая и 14 смертей (8)
За минувшие сутки в Литве было выявлено 9332 новых...