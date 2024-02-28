Игналинская атомная станция начинает цикл публичных консультаций по выбору места для глубинного могильника

Планируется, что цикл публичных консультаций будет включать в себя консультации с определенными заинтересованными сторонами – Ассоциацией самоуправлений Литвы, местными самоуправлениями, местными сообществами, на территории которых были выявлены потенциальные места ГМ, литовскими природоохранными ведомствами и неправительственными организациями, а также другими заинтересованными сторонами.
В ходе публичных консультаций заинтересованным сторонам будет представлена информация о процессе выбора места для сооружения ГМ в Литве. Кроме того, будет предоставлена возможность участия общественности в процессе принятия решений по выбору потенциальных площадок для сооружения ГМ.
Первая публичная консультация организуется для представителей самоуправлений Литвы и состоится 15 марта в Вильнюсе.
Генеральный директор ИАЭС Линас Баужис подчеркивает важность участия общественности в принятии решений в области атомной энергетики.
"Наша принципиальная позиция заключается в том, что открытое обсуждение и консультации с общественностью должны проводиться с самого начала до принятия любых решений о выборе места для глубинного могильника", - говорит Л. Баужис.
Он также добавил, что ИАЭС уже принимает меры по обеспечению доступа общественности и заинтересованных сторон ко всей необходимой информации о процессе выбора места для сооружения ГМ, о воздействии на окружающую среду.
"Мы также начинаем внедрять меры, которые позволят общественности активно участвовать в обсуждениях и консультациях. Мы намерены вовлечь в программу взаимодействия с общественностью все заинтересованные стороны, включая местные сообщества, которые могут пострадать от процесса выбора площадки для ГМ и связанных с ним решений", - говорит Л. Баужис.
Литва реализует проект ГМ в соответствии со своими международными обязательствами и требованиями национального законодательства с целью окончательного упорядочения отработанного топлива и долгоживущих радиоактивных отходов.
В настоящее время ИАЭС, отвечающее за реализацию проекта ГМ, в соответствии с рекомендациями МАГАТЭ осуществляет начальный этап планирования проекта - программу исследований по выбору площадки ГМ, которая включает в себя экспертные исследования, оценки, анализ и обобщение данных, указывается в сообщении.
Эти работы будут проводиться как минимум до 2038 г. Ожидается, что площадка для ГМ будет утверждена к 2047 г.
В своем заключительном отчете, опубликованном в декабре прошлого года, МАГАТЭ подтвердило, что Литва надлежащим образом выполняет мероприятия начального этапа процесса по выбору площадки для сооружения ГМ. В своем заключении МАГАТЭ также дало рекомендации по привлечению общественности к дальнейшему процессу выбора площадки для сооружения глубинного могильника.