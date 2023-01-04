Идея установки памятника президенту Сметоне вызвала бурные дискуссии

Этот вопрос обсуждали в эфире радио Žinių radijas.

По мнению декана факультета права университета им. Витаутаса Великого Дайнюса Жалимаса, памятник Сметоне ставить не надо.

"Никто не отрицает его заслуги, но мы говорим о памятнике сейчас, в 2023 году, когда Литва заявляет о главенстве закона, демократии, правах человека", – заметил юрист. По его словам, прежде чем ставить памятник первому президенту, надо подумать.

"Он по сути опроверг эти ценности. Чтобы не говорили сейчас, будто мы в международном контексте не особенно отличались от других стран, но тогда в Европе уже были демократии", – акцентировал Жалимас.

По его словам, Сметона утвердил национальный авторитарный режим.

Antanas Smetona © Istorinė nuotrauka

"Ставить памятник человеку, который был своеобразным "бархатным диктатором", которого все же называли главой народа, в XXI в. - это недоразумение. К сожалению, наследие всего этого мы сейчас видим в Литве, когда политика слишком сводится к личностям, отклоняют любой плюрализм и диалог, все стараются персонифицировать – все решать через плохую и хорошую личность. Я думаю, это огромный ущерб, нанесенный со времен Сметоны", – сказал Жалимас, заметив, что не говорит о сносе существующих памятников.

Однако историк ХХ века Альгимантас Каспаравичюс считает иначе. По его словам, такие аргументы, какие высказывает Жалимас, в 1940 г. высказывал эмиссар Сталина Владимир Деканозов, организовавший процесс советизации Литвы.

"В 1993-1994 гг. мне выпало счастье слушать лекции другого профессора – Витаутаса Каволюса – в тогдашнем университете Витаутаса Великого. Он с уважением отзывался о Сметоне, не жалел критики, назвал его правым либералом и т.д. Думаю, что когда речь идет об установке памятника тому или иного лица, надо соблюдать основной принцип: исторические события, явления и личности надо оценивать по принципу историзма.

Мы не можем вырвать из истории, например, Уинстона Черчилля, который заключил союз со Сталиным, пел ему дифирамбы, подарил ему золотой меч, это значит, что надо снести памятник Черчиллю в Лондоне?", – привел пример Каспаравичюс.

По его словам, если бы не было Сметоны, трудно себе представить, говорили бы мы сейчас вообще о столице Литвы Вильнюсе.

"17 декабря 1926 г. переворот осуществил Повилас Плехавичюс – христианин-демократ. Кто выбрал Сметону президентом? – Парламент, который составили христианские демократы, председателем был Александр Стульгинскис", – сказал историк.

Но Жалимас сказал, что уровень научности в этой дискуссии очень низкий.

"Дискуссию о ценностях приравнивают какому-то сравнению с деказоновыми и жюгждами, поэтому не хочу комментировать такой абсурд, жаль, что такое приходится слышать от историков", – заметил юрист.

Он повторил, что стиль правления Сметоны идет вразрез с ценностями XXI в., когда обсуждается вопрос памятника.

"Никто не говорит о сносе памятников, умалении вклада человека, но я думаю, что есть более уважаемые личности. Думаю, что президент Казис Гринюс достоин большего внимания", – сказал Жалимас.

Однако Каспаравичюс сказал, что в обществе Сметону и без того не уважают.

"Мы говорим о президенте, который начал свою политическую деятельность в столице и борьба за возвращение столицы была кредо всей его политической деятельности. Как ни крути, эта борьба завершилась успехом. Мне кажется странным, когда люди говорят о памятнике президенту, повторяют чьи-то аргументы и не задумываются, почему это происходит, и что это значит", – заметил историк.

"Мы не должны бояться нашей истории. Нам не надо переписывать нашу историю, искажать ее. Мы должны отдать историческую дань тем эпохам и личностям, которые тогда действовали. Мы не можем требовать либерализма от Витаутаса Великого или чего-то от Сметоны – так никто не делает", – продолжил Каспаравичюс.

Он не согласен с тем, что Сметона не имел ничего общего с демократией.

"Сметона организовал выборы Учредительного Сейма. (…) Это были первые свободные, демократические выборы в истории Литвы", – напомнил Каспаравичюс.

Запрет партий, по его словам, не был абсолютным и был осуществлен позже. "Почитайте историю, не надо изображать из себя всезнаек и утверждать что-то заранее, вводить общество в заблуждение", – продолжил историк.

Жалимас назвал слова оппонента попыткой "оправдать уничтожение демократии в 1926 году".