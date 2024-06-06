2024.06.06 07:32

Идея Матийошайтиса установить памятник Бразаускасу в Каунасе возмутила консерваторов

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Algirdas Brazauskas
Algirdas Brazauskas

Консерваторы Каунасского городского самоуправления возмущены идеей мэра временной столицы Висвалдаса Матийошайтиса установить во дворике исторического президентского дворца памятник бывшему президенту Альгирдасу-Миколасу Бразаускасу, скончавшемуся более десяти лет назад. По словам лидера оппозиции Каунасского муниципального совета, консерватора Паулюса Лукшявичюса, представляемая им политическая сила попытается противостоять этой инициативе.

„Эта новость была, как гром среди ясного неба. Вероятно, это личное решение мэра“, - сказал политик, добавив, что этот вопрос будет поднят на заседании на следующей неделе.

„По моему личному мнению, господин Бразаускас никак не связан с Каунасом. У нас в Каунасском городском самоуправлении ситуация плохая, потому что у нас нет Комиссии по исторической памяти. Кто что хочет, то и делает, устанавливает какие хочет памятники. У нас нет умеренной исторической программы, которая должна быть исторически отражена в городе. Мы устанавливаем памятник Александру Ягеллончику, который мало чем связан с Каунасом, а теперь Альгирдасу Бразаускасу... Такие вещи непонятны“, - сказал консерватор.

Каунасские социал-демократы также не спешат приветствовать идею мэра Матийошайтиса. Несмотря на то, что Бразаускас, возглавлявший Социал-демократическую партию Литвы (СДПЛ), до сих пор остается одним из важнейших символов этой политической силы, с памятником торопиться не стоит, отмечает один из представителей социал-демократической партии.

„Президент Альгирдас Бразаускас близок как идеологически, так и духовно. Но эта инициатива свежа, мы услышали о ней только сегодня. У нас даже не было времени обсудить это во фракции. Так что, с одной стороны, мы были бы не против такой инициативы, но с другой стороны, необходимо оценить все аспекты. Все инициативы должны обсуждаться. Не хотелось бы, чтобы это решалось в одностороннем порядке, город должен проектироваться так, чтобы он устраивал большинство“, - сказал председатель Каунасского городского отделения социал-демократов Робертас Каунас.

Напомним, что в среду Каунасское городское самоуправление сообщило, что Матийошайтис инициирует установку памятника Бразаускасу во дворике исторического президентского дворца.

Как в сообщении утверждает сам Матийошайтис, до сих пор не воздвигнут достойный памятник бывшему главе государства, поэтому это попытаются сделать в Каунасе.

Каунасский городской совет планирует рассмотреть это предложение мэра на заседании на следующей неделе.

Министр культуры Симонас Кайрис категорически не согласен с намерениями мэра Каунаса установить памятник Бразаускасу в Каунасе. По его словам, необходимо найти другое место для увековечения памяти бывшего главы страны.

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