Идея Матийошайтиса установить памятник Бразаускасу в Каунасе возмутила консерваторов

„Президент Альгирдас Бразаускас близок как идеологически, так и духовно. Но эта инициатива свежа, мы услышали о ней только сегодня. У нас даже не было времени обсудить это во фракции. Так что, с одной стороны, мы были бы не против такой инициативы, но с другой стороны, необходимо оценить все аспекты. Все инициативы должны обсуждаться. Не хотелось бы, чтобы это решалось в одностороннем порядке, город должен проектироваться так, чтобы он устраивал большинство“, - сказал председатель Каунасского городского отделения социал-демократов Робертас Каунас.