Идея Матийошайтиса установить памятник Бразаускасу в Каунасе возмутила консерваторов

„Эта новость была, как гром среди ясного неба. Вероятно, это личное решение мэра“, - сказал политик, добавив, что этот вопрос будет поднят на заседании на следующей неделе.
„По моему личному мнению, господин Бразаускас никак не связан с Каунасом. У нас в Каунасском городском самоуправлении ситуация плохая, потому что у нас нет Комиссии по исторической памяти. Кто что хочет, то и делает, устанавливает какие хочет памятники. У нас нет умеренной исторической программы, которая должна быть исторически отражена в городе. Мы устанавливаем памятник Александру Ягеллончику, который мало чем связан с Каунасом, а теперь Альгирдасу Бразаускасу... Такие вещи непонятны“, - сказал консерватор.
Каунасские социал-демократы также не спешат приветствовать идею мэра Матийошайтиса. Несмотря на то, что Бразаускас, возглавлявший Социал-демократическую партию Литвы (СДПЛ), до сих пор остается одним из важнейших символов этой политической силы, с памятником торопиться не стоит, отмечает один из представителей социал-демократической партии.
„Президент Альгирдас Бразаускас близок как идеологически, так и духовно. Но эта инициатива свежа, мы услышали о ней только сегодня. У нас даже не было времени обсудить это во фракции. Так что, с одной стороны, мы были бы не против такой инициативы, но с другой стороны, необходимо оценить все аспекты. Все инициативы должны обсуждаться. Не хотелось бы, чтобы это решалось в одностороннем порядке, город должен проектироваться так, чтобы он устраивал большинство“, - сказал председатель Каунасского городского отделения социал-демократов Робертас Каунас.
Напомним, что в среду Каунасское городское самоуправление сообщило, что Матийошайтис инициирует установку памятника Бразаускасу во дворике исторического президентского дворца.
Как в сообщении утверждает сам Матийошайтис, до сих пор не воздвигнут достойный памятник бывшему главе государства, поэтому это попытаются сделать в Каунасе.
Каунасский городской совет планирует рассмотреть это предложение мэра на заседании на следующей неделе.
Министр культуры Симонас Кайрис категорически не согласен с намерениями мэра Каунаса установить памятник Бразаускасу в Каунасе. По его словам, необходимо найти другое место для увековечения памяти бывшего главы страны.