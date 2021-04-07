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Спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен считает, что спешка с введением иммунного паспорта может оказать медвежью услугу вакцинации.
Viktorija Čmilytė-Nielsen
Viktorija Čmilytė-Nielsen
© DELFI / Domantas Pipas

"Я в принципе - за иммунный паспорт, который позволит общаться. Но я также – за ответственную оценку возможностей получения такого паспорта. Я понимаю Израиль, где введен "зеленый паспорт", где больше половины жителей привили двумя дозами и еще больше - одной. Конечно, это безопасно. Это сработало, сейчас могут прививаться скептики", – писала спикер в фейсбуке.

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Она сказала, что понятное дело, можно включить и переболевших.

"Как минимум три месяца у них есть иммунитет. Это несложно доказать. Но сколько в их случае будет действовать паспорт? У меня, например, через 4 месяца количество антител значительно снизилось. Значит, через 5-6 месяцев вряд ли я была бы в безопасности", – сказала Чмилите-Нильсен.

Она сомневается и в том, что такой паспорт можно выдавать на основе отрицательного теста. "На примере M.A.M.A мы видим, что это опасно. 4 зараженных, хотя организаторы утверждают, что всех проверили и впускали только тех, у кого тест был отрицательным", – напомнила спикер.

У нее возникает вопрос, на какой срок выдавать такой паспорт.

"На день? Я понимаю, когда тестируют перед работой, проверился, все хорошо, идешь работать. Но это не значит, что через неделю ты не заболеешь. Значит, работников должны проверять постоянно. Да, как тестируют депутатов перед заседаниями. Я думаю, если нас беспокоит безопасность, не надо спешить с такими решениями", – сказал Чмилите-Нильсен.

По ее словам, эти критерии вызывают и другие вопросы.

"Например – почему у тех, кто переболел должно быть превосходство над теми, кто бережет себя? И наконец – неужели мы не должны побуждать людей прививаться? Зачем прививаться, если паспорт можно получить, сдав тест?", – сказала спикер.

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