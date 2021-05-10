Идет летняя погода, воздух прогреется до 23 градусов

Похожей погода будет и во вторник. И ночью и днем будет ясно. Ночью ветер ослабеет, днем снова усилится до 9–14 м/с, местами отдельные порывы достигнут 15 м/с. Ночь будет теплой: температура не опустится ниже 7–12 градусов. Днем в Аукштайтии и Дзукии будет 19–21, в Сувалькии, Центральной Литве и Жемайтии до 21–23 градусов, а на взморье местами до 24 градусов тепла, прохладнее будет лишь на косе.

В среду ночью особых перемен не ожидается: будет ясно и без осадков. Утром будет 7–12 градусов тепла.

Днем придет небольшая зона низкого давления. Будет дуть сильный юго-восточный ветер, порывы ветра достигнут 15 м/с. На севере и на западе будет солнечно и сухо, будет по-прежнему тепло, 22–25 градусов.

На юго-востоке увеличится облачность, но до вечера осадков не ожидается. Из-за облачности температура там опустится до 20 градусов тепла.

В четверг этот циклон пройдет над Литвой, пойдут дожди с грозами. Ночью дожди ожидаются на юго-востоке, днем – на юге и юго-западе. Днем усилится ветер, местами порывы достигнут 15–20 м/с. Ночью будет 7–12 градусов, но из-за дождя и ветра почувствуем прохладу: днем будет всего 13–18 градусов.

В пятницу Литва останется в зоне низкого давления. И ночью и днем ожидаются дожди, в основном кратковременные. По-прежнему ожидается сильный ветер. Ночью будет 5–10 градусов тепла, днем 14–19 градусов выше нуля. В выходные будет тепло.

В субботу ночью дожди будут идти во многих районах, днем – в основном на востоке.

В воскресенье погода снова улучшится, но, кажется, ненадолго.