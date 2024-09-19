Идеальное место для желающих заработать: за два месяца литовцы получают по 20 000 евро

Лофотенские острова принадлежат Норвегии. Сюда приезжают туристы со всего света, их количество растет. Эти острова отличаются уникальной природой и уютными деревеньками.
Полюбоваться островами стоит приезжать летом, с конца мая до середины сентября, когда там реже идут дожди и нет сильных ветров.
Климат здесь такой, что все четыре времени года можно увидеть за один день. Это любопытно, но такая переменчивая погода понравится не всем.
Зимой сюда приезжают туристы из Азии, чтобы увидеть северное сияние.
„Японцы и жители Южной Кореи верят, что если зачать ребенка во время северного сияния, то он родится особенным и очень счастливым. Поэтому они приезжают сюда на несколько, закрываются в гостинице, ждут сияния. А как только оно появляются, бегут в постель“, – рассказал журналисту администратор одной гостиницы.
Еще один повод приехать на эти острова – большие деньги. Об этом журналисту рассказала литовка Вита Кубилюте, которая работает на фабрике Lofoten Seafood center. Она начала там карьеру как простой работник, а сейчас руководит продукцией.
Компания занимается обработкой и экспортом норвежского лосося, кроме того, сушит треску.
„Я делаю все, начиная от скупки рыбы, оформления бумаг и то работы на линии, сортировки соленой рыбы, сушеной рыбы. Кроме того, оцениваю качество“, – рассказала Вита.
Летом на фабрике затишье, работает небольшая бригада, в основном литовцы и латыши.
„Кто хочет заработать, приезжают в январе, ближе к концу месяца. Тогда начинается сезон трески, рыбы бывает очень много“, – сказала собеседница.
„Работа нелегкая, треска - большая рыба, некоторые удивляются, видя, какая она большая, ведь в ресторанах видят лишь кусочки филе“, – заметила Вита.
Она сама ведет отбор людей для работы в сезон: „Это должны быть физически крепкие, хорошо подготовленные рабочие. И женщины, и мужчины, главное - желание работать“.
„Работать выгодно, так много платят не везде в Норвегии. Человек за пару месяцев может заработать 20 000 евро и больше. Это 9-10 недель черной работы, но за хорошие деньги“, – заметила Вита.
„Когда есть треска, мы работаем, пока рыбаки ее привозят. А иногда поставкам нет конца, идут и идут. Бывает, что начну работу в 8 утра, а заканчиваю очень поздно вечером. И все время интенсивно работаю, без больших перерывов. Главное - 7 дней в неделю. У нас не бывает выходных. Ведь сезон короткий“, – сказала она.
„Люди уезжают усталые, но довольные“, - продолжила Вита.
По ее словам, зарплата зависит от количества рыбы, отработанных дней и часов.
Сушеная треска – главный деликатес Лофотенских островов. Больше всего трески вывозят в Италию, США.