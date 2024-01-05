Хулиганский инцидент в вильнюсском автобусе российская пропаганда преподнесла как русофобию

На видео видно, как женщина просит молодых людей вернуть ей телефон, а они перебрасывают его друг другу. "Это не Россия", – повторяет один из них. Молодые люди насмехаются над женщиной, бранятся и поздравляют ее с Новым годом.
Представители столичного общественного транспорта подтвердили Delfi, что инцидент был зафиксирован в Вильнюсе.
"Этот инцидент был зафиксирован в Вильнюсе, в автобусе 53 маршрута, 2 января. Мы сотрудничаем с полицией и предоставляем ей всю необходимую информацию", – сказано в комментарии.
Серьезно к инциденту отнеслась и полиция, получившая три анонимных заявления. Подозреваемым грозит штраф, арест или лишение свободы на срок до 2 лет.
Видео записала одна пассажирка автобуса и поделилась им в TikTok, подписав ""Only in Vilnius "(только в Вильнюсе).
Delfi связался с ней, чтобы узнать, что осталось за кадром.
На видео в кадре мужчина - Игорь Е. По словам пассажирки, он вошел в следовавший в сторону вокзала автобус в 16.30 на остановке "Шешкинес калвос" и сразу стал громко кричать, что занимает место для своего друга. К нему повернулась одна женщина и попросила его не шуметь, между ними возникла словесная перепалка, ссора, послышалась брань.
"Женщина сказала ему, что за такое поведение ему грозят 15 суток. Именно поэтому они потом постоянно повторяли - "это не Россия". Женщина хотела звонить в полицию, но Игорь вырвал у нее из рук телефон и стал перебрасываться им со своим другом", – рассказала женщина.
Водитель на остановке "Лицеюс" остановился и вмешался в конфликт, вызвал полицию, автобус продолжил свой путь. Полиция должна была встретить автобус на остановке "Прамогу арена", но хулиганы, взломав двери, убежали из автобуса. Один из них нечаянно выронил свой телефон.
Пользователи вскоре выяснили личность мужчины на видео - Игорь Е.
Delfi пытался с ним связаться, но он не отвечал на сообщения, но оставил несколько записей на своей странице в фейсбуке.
"Привет всем пользователям, вы не знаете, что было, а осуждаете меня. Эта женщина распространяла российскую пропаганду, говорила, что придут русские, и нам смерть, унижение. Литве смерть, это ее слова. Я за Литву, я люблю мою родину, за Литву, мужчины!!!" – писал он (текст отредактирован, в литовском варианте исправлены ошибки и опускается брань).
В четверг это видео стали распространять в различных пропагандистских каналах-Telegram, потом появились тексты на информационных порталах.
"Неоднократно писали, что в Литве процветает русофобия, – пишет ura.news. – Как сказала политолог Мария Прокофьева, так с русскоязычными себя ведут, чтобы заручиться поддержкой США".
Россияне под статьями писали, что Литва, как и другие страны Балтии, по их мнению, не должны существовать, писали угрозы.