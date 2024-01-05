Хулиганский инцидент в вильнюсском автобусе российская пропаганда преподнесла как русофобию

На видео видно, как женщина просит молодых людей вернуть ей телефон, а они перебрасывают его друг другу. "Это не Россия", – повторяет один из них. Молодые люди насмехаются над женщиной, бранятся и поздравляют ее с Новым годом.

Представители столичного общественного транспорта подтвердили Delfi, что инцидент был зафиксирован в Вильнюсе.

"Этот инцидент был зафиксирован в Вильнюсе, в автобусе 53 маршрута, 2 января. Мы сотрудничаем с полицией и предоставляем ей всю необходимую информацию", – сказано в комментарии.

Серьезно к инциденту отнеслась и полиция, получившая три анонимных заявления. Подозреваемым грозит штраф, арест или лишение свободы на срок до 2 лет.

Видео записала одна пассажирка автобуса и поделилась им в TikTok, подписав ""Only in Vilnius "(только в Вильнюсе).

Delfi связался с ней, чтобы узнать, что осталось за кадром.