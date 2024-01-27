Хозяйка приговоренного к сносу домика Zuikio daržas в Ниде: мы приехали на место - слезы катятся из глаз

"Мы говорим о человечности, о нормальном информировании, о сроках выселения, об информировании общества, ведь это был важный для общества объект", – сказал член горсовета Матас Ласаускас.

"Муж построил все своими руками – нам это дорого. Сейчас муж болен, лежит в постели. Мы хотели сделать место для памяти, не сносить, но ничего не осталось. Сегодня приехали, слезы градом", – сказала хозяйка другого домика Эляна Каваляускене.

"Снос заказал муниципалитет, прикрываясь коллектором, а коллектор сказал, что это дело рук самого муниципалитета – такой вот "футбол". Ездили к главе администрации, чтобы посмотреть на документы, но их владельцам имущества не показали. У меня есть действующий договор об аренде, а сараи снесены, вещи выброшены в контейнер. Нам ни о чем не сообщили", – сказал основатель Zuikio daržas Витаутас Навицкас.

Владельцы деревянных домиков друг от друга узнали о сносе и бросились спасать свое имущество. Двери в домиках уже были выломаны, некоторые вещи выброшены на улицу.

Первые деревянные домики появились здесь 25 лет назад. Сначала там продавали рыбу, напитки, потом прессу, мороженное, затем появилось кафе. 10 лет назад кафе назвали Zuikio daržas, оно стало очень популярным.

"Мы проводим около 60 бесплатных мероприятий – концертов, выставок. Мы сами здесь работаем, чтобы это финансировать и так отдаем дань обществу", – сказал Ласаускас.

Осенью Zuikio daržas получил награду самого гостеприимного бизнеса в Неринге, поэтому после сообщения о сносе своего разочарования не скрывают жители и клиенты.

Предприниматели подали заявление в полицию, указав, что их имущество было разграблено.

"Пропали мои вещи", – сказал полиции Ласаускас. Полиция попросила вынести из домика оставшиеся вещи, а власти Неринги уверяют, что не раз требовали хозяев построек убрать их.

"Муниципалитет Неринги в 96 г. объявил конкурс на три года, в рамках Кодекса гражданской ответственности в 98 г. продлили аренду на 3 года, а в 2001 г. сроки вышли", – утверждает мэр Неринги Дарюс Ясайтис.