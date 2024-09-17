Хозяйка искалеченной лошади проклинала волонтеров

„Было видно, что лошадь боится человека, который срезал путы, пыталась даже бежать от него, но не могла. К нам подошла, вела себя спокойно, а его боялась. Часто это свидетельство жестокого обращения.

[...] На видео видно, как хозяева бранились и проклинали нас. Женщина сказала мужу, чтобы он наехал на нас, в какой-то момент он развернулся и подъехал близко к нам, махал руками. Они грань не перешли, но до насилия был один миг, но ничего не сделали, ведь за это грозит ответственность, а вот жестокость в отношении животных наше общество еще допускает“, – сказала Вайткявичюте.