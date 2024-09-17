Хозяйка искалеченной лошади проклинала волонтеров

„В 16–17 ч. в 4 км от Мариямполе, на дороге Мариямполе–Пренай, я увидела в окно тяжело передвигавшуюся лошадь. Путы из далека не были видны в высокой траве. Я попросила остановиться и посмотреть. По действующим в Литве законам, путы нельзя использовать.
Мы подошли к лошадям и увидели у одного путы на ногах, кровавые раны, мух на ранах, видно было, что каждый шаг - мучение для этой лошади, потому что путы попадают в рану“, – рассказала Вайткявичюте.
Она сразу же вызвала полицию. Двое полицейских зафиксировали факт нарушения, но не разрешили снять путы – сказали ждать следователей, которые должны были приехать через час. Пока Вайткявичене с друзьями ждала следователей, появились хозяева лошади. Когда они узнали, что приедет полиция, сняли путы, раны обработали „какой-то зеленой мазью“.
„Было видно, что лошадь боится человека, который срезал путы, пыталась даже бежать от него, но не могла. К нам подошла, вела себя спокойно, а его боялась. Часто это свидетельство жестокого обращения.
[...] На видео видно, как хозяева бранились и проклинали нас. Женщина сказала мужу, чтобы он наехал на нас, в какой-то момент он развернулся и подъехал близко к нам, махал руками. Они грань не перешли, но до насилия был один миг, но ничего не сделали, ведь за это грозит ответственность, а вот жестокость в отношении животных наше общество еще допускает“, – сказала Вайткявичюте.
Хозяйка лошади была недовольна, что волонтер Ноюс делал видео на месте происшествия. Она предлагала выключить камеру и „по-человечески“ поговорить в стороне.
Хозяйка лошади ничего плохого не видела в том, что на ногах у лошади были путы: „Кто мучает? Все люди привязывают!“ Когда Вайткявичюте заметила, что ноги у лошади в крови, женщина отрезала: „И ты в крови бываешь.“
Женщина сказала, что у нее проблемы со здоровьем, а без пут лошади убегают с территории, тогда ей приходится их ловить. Вайткявичюте предложила женщине отказаться от лошадей, если нет возможности позаботиться о них. „Я держала их и буду держать, ничего ты мне не говори…“
Когда женщине сказали, что могут забрать у нее лошадей, та отрезала - они зарегистрированы, она платит за них, получает помощь, кормит, ухаживает, поэтому отдавать не собирается. Потом женщина стала угрожать волонтерам Божьей карой и проклинать их. Затем перешла от слов к делу - стала плевать на автомобиль.
Следователи не появились и через два часа, за это время хозяйка с мужем не раз уезжали, а потом снова возвращались на поле. Вайткявичюте предположила, что они возвращались в надежде, что волонтеры уехали, чтобы снова надеть на лошадь путы.
Потом выяснилось, что следователи не приедут, потому что уехали по вызову. Позже с Вайткявичюте связался следователь и попросил уточнить информацию и прислать видео.
Глава ассоциации опеки над лошадями Arklių slėnis Ольга Хорошкова оценила условия содержания лошадей, как жестокое обращение с животными. Она напомнила, что вопрос пут обсуждался и в парламенте. И хотя конкретно слово путы не использовалось, их использование приравнивается жестокому обращению.
Государственная продовольственно-ветеринарная (ГПВС) на Facebook разместила ролик, посвященный путам, о вреде, о том, что их нельзя использоваться“, – сказала специалист.
По словам Хорошковой, к сожалению, такие проблемы широко распространены в Литве.
„О мелких животных знают больше, но о проблемах крупных животных, например, лошадей знают немногие, об этом говорят слишком мало. Таких лошадей, как эта, в Литве сотни, а, может, и тысячи“, – сказала она.
Delfi 16 сентября обратился в Мариямпольский комиссариат полиции с просьбой проинформировать о ходе расследования.
„15 сентября, в 16.48 ч. полиция получила сообщение о том, что на лугу в деревне Тракишкяй у забора привязан конь с путами на ногах. Полиция нашла в загоне двоих коней. Когда полицейские осмотрели животных, не зафиксировали раны, которые угрожали бы жизни животных. Кони бегали по загону. Вода у них была. О происшествии был информирован Мариямпольский ветеринарный центр“, – сказала представитель комиссариата Гинтаре Навицкайте.
Ситуацию прокомментировали и представители ГПВС.
„После получения информации, наши специалисты 16 сентября выехали в указанное место и нашли лошадей, со следами от пут на ногах. Когда на место приехали специалисты, ноги животных не были связаны, было видно, что раны начали заживать. Владельца попросили продолжать лечение ран. Владелец на указания специалистов реагировал“, – отмечают специалисты ГПВС.
Представители служб оценили тот факт, что ранки не были глубокими, они скоро затянутся, поэтому вопрос конфискации не поднимался.
„Все животные у этих хозяев упитанные, присмотренные, поэтому после того, как владельцы нормально отреагировали на замечания специалистов, было решено оставить животных хозяевам. Если будут зафиксированы повторные нарушения, грозят более жесткие взыскания“, – указала ГПВС.
Представители ГПВС указали, что в Литве законы не запрещают использовать путы, но если путы наносят раны, их надо снимать, а раны лечить“.