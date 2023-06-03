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В Литве живет немало интересных животных. В своей усадьбе жительница Литвы Агне нашла необычное существо. Оказалось, что этот малыш - уже взрослая особь.
Paprastasis tritonas Skaitytojos nuotr.
Paprastasis tritonas Skaitytojos nuotr.

Герпетолог Герардас Пашкявичюс сказал, что это животное - самка обыкновенного тритона. По словам специалиста, самцы этого вида меньше самок.

"Самка очень большая, можно сказать – взрослая, ей 4 года или больше. Обыкновенные тритоны входят в зрелый возраст в 4-летнем возрасте. Тритоны живут долго. В литературе пишут, что продолжительность их жизни составляет до 15 лет. Это впечатляющий возраст для животных такого размера", – сказал он.

Paprastasis tritonas
Paprastasis tritonas
© DELFI skaitytojas

По словам специалиста, люди часто путают тритонов с ящерицами.

"Казалось бы, тритон напоминает ящерицу, но на самом деле его нельзя все время держать на суше и на солнце. Тритон - земноводное животное, он любит сырые места. Весной тритоны поселяются в водоемах, разных небольших и неглубоких прудах", – рассказал Пашкявичюс.

По его словам в Литве встречаются тритоны двух видов - обыкновенный и гребенчатый. Гребенчатый тритон крупнее обыкновенного. Это животное занесено в красную книгу Литвы.

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