Хозяйка приговоренного к сносу домика Zuikio daržas в Ниде: мы приехали на место - слезы катятся из глаз

Владельцы деревянных домиков друг от друга узнали о сносе и бросились спасать свое имущество. Двери в домиках уже были выломаны, некоторые вещи выброшены на улицу.
"Снос заказал муниципалитет, прикрываясь коллектором, а коллектор сказал, что это дело рук самого муниципалитета – такой вот "футбол". Ездили к главе администрации, чтобы посмотреть на документы, но их владельцам имущества не показали. У меня есть действующий договор об аренде, а сараи снесены, вещи выброшены в контейнер. Нам ни о чем не сообщили", – сказал основатель Zuikio daržas Витаутас Навицкас.
"Муж построил все своими руками – нам это дорого. Сейчас муж болен, лежит в постели. Мы хотели сделать место для памяти, не сносить, но ничего не осталось. Сегодня приехали, слезы градом", – сказала хозяйка другого домика Эляна Каваляускене.
Эта новость шокировала и некоторых политиков взморья.
"Мы говорим о человечности, о нормальном информировании, о сроках выселения, об информировании общества, ведь это был важный для общества объект", – сказал член горсовета Матас Ласаускас.
Первые деревянные домики появились здесь 25 лет назад. Сначала там продавали рыбу, напитки, потом прессу, мороженное, затем появилось кафе. 10 лет назад кафе назвали Zuikio daržas, оно стало очень популярным.
"Мы проводим около 60 бесплатных мероприятий – концертов, выставок. Мы сами здесь работаем, чтобы это финансировать и так отдаем дань обществу", – сказал Ласаускас.
Осенью Zuikio daržas получил награду самого гостеприимного бизнеса в Неринге, поэтому после сообщения о сносе своего разочарования не скрывают жители и клиенты.
Предприниматели подали заявление в полицию, указав, что их имущество было разграблено.
"Пропали мои вещи", – сказал полиции Ласаускас. Полиция попросила вынести из домика оставшиеся вещи, а власти Неринги уверяют, что не раз требовали хозяев построек убрать их.
"Муниципалитет Неринги в 96 г. объявил конкурс на три года, в рамках Кодекса гражданской ответственности в 98 г. продлили аренду на 3 года, а в 2001 г. сроки вышли", – утверждает мэр Неринги Дарюс Ясайтис.
Политики признают, что эти домики не раз пытались зарегистрировать, но даже сут подтвердил - домики должны убрать.
По решению суда бульдозеры поедут и в другие места Неринги.
"Есть три дома в Прейле, но там другая история – там были разрешения на строительство, но в и первом, и во втором случае муниципалитет всегда был на стороне строителей, несмотря на то, что были выданы лишь временные решения. Снести, по решению суда, еще многое должны", – сказал Ясайтис.
Основатель Zuikio daržas не намерен смиряться с ситуацией.
"Я думаю что какие-то юридические решения и юристы могут решить этот вопрос. Пока муниципалитет не покажет документы, не докажет, что выслало их, у нас есть время на выселение, а за это время, может быть, появятся какие-то законные решения и мы докажем свою правоту", – сказал Навицкас.
Власти Неринги предполагают, что Zuikio daržas еще может "воскреснуть".
"В том месте предусмотрены временные места для торговли, которые, конечно, сдадут в аренду, но пока будет конкурс, неизвестно, кто победит и на каких условиях. Мы должны быть уверены, что постройки будут временными", – сказал Ясайтис.
Рабочие, пригнавшие технику, обещают не сносить постройки, а увезти их.