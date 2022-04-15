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Подвалы, в которые нечасто заходят их хозяева, в холодное время года становятся приютом для животных. В одном таком подвале обосновались редкие в Литве гребенчатые тритоны. Этих животных обнаружили в подвале усадьбы Молетского района.
Skiauterėtieji tritonai
Skiauterėtieji tritonai
© Asmeninio archyvo nuotr.

Герпетолог Герардас Пашкявичюс сказал Grynas.lt, что тритоны (хвостатые земноводные) своим видом напоминают ящериц.

Гребенчатый тритон - самый крупный из тритонов, взрослая особь может достигать 16–17 см в длину. Этот вид занесен в Красную книгу Литвы.

Пашкявичюс сказал, что если весной тритоны сами не могут выбраться из подвала, то их надо перенести к ближайшему водоему. Лучше делать это вечером, когда стемнеет, чтобы на животных не напали птицы. В воду лучше их не бросать, следует подыскать для них кучу хвороста или поваленное дерево и оставить там.

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