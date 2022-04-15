Герпетолог Герардас Пашкявичюс сказал Grynas.lt, что тритоны (хвостатые земноводные) своим видом напоминают ящериц.

Гребенчатый тритон - самый крупный из тритонов, взрослая особь может достигать 16–17 см в длину. Этот вид занесен в Красную книгу Литвы.

Пашкявичюс сказал, что если весной тритоны сами не могут выбраться из подвала, то их надо перенести к ближайшему водоему. Лучше делать это вечером, когда стемнеет, чтобы на животных не напали птицы. В воду лучше их не бросать, следует подыскать для них кучу хвороста или поваленное дерево и оставить там.