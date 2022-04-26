Герпетолог Герардас Пашкявичюс подтвердил, что этот вид занесен в Красную книгу.

"У этого вида красивое латинское название Bombina bombina. Редкий вид. Интересен тем, что обычно живет в недавно образовавшихся озерцах, прудах, нередко появляется после пожаров. Если был пожар в сосновом бору, а потом появилось болотце, то в таком месте можно найти краснобрюхую жерлянку", – сказал специалист.

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Поза, в которой ее зафиксировали на снимке - защитная. Так лягушка демонстрирует свою яркую окраску и предупреждает о том, что она ядовитая.

"Если лягушку съест животное – лиса, уссурийская собака, барсук – им придется несладко, яд лягушки воздействует на центральную нервную систему, вызывает обильное слюновыделение. Для людей она неопасна, но если вы трогали жерлянку руками, следует вымыть руки, чтобы нечаянно не занести ядовитое вещество в глаза или в рот", – сказал Пашкявичюс.

Еще одна характерная особенность этих лягушек - необычный голос: "Это не кваканье, не лай. Надо услышать этот звук. По голосам ученые определяют, сколько лягушек живет в конкретном месте".

Поскольку жерлянка - редкий вид - по словам Пашкявичюса, надо сообщить о ее местонахождении Службе охраняемых территорий или инспекторам по охране природы, чтобы это место включили в список охраняемых.

По данным Красной книги Литвы, в Литве живет около 20 000 - 50 000 жерлянок.