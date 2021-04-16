aA
Хотя бы одной дозой вакцины от COVID-19 привита почти одна пятая часть жителей Литвы – 19,5%, свидетельствуют данные Департамента статистики на пятницу.
Skiepijimas Vilniuje
Skiepijimas Vilniuje
© Saulius Žiūra

Первую дозу вакцины получили 546,3 тыс. человек. Привито 58,3% жителей в возрасте 70-79 лет, 46% людей в возрасте 80 лет и старше, 36,5% людей, входящих в возрастную группу 60-69 лет. В других возрастных группах процент привитых составляет от нескольких до более 10%.

Вторую дозу получили 204,5 тыс. человек или 7,3% населения.

Значительно больше привитых в курортных муниципалитетах: в Бирштонасе привиты 32,5% населения, а в Ниде -34,5%. Более чем в половине самоуправлений привито 20% или более людей.

Статьи по теме:
Мэр Вильнюсского района: в некоторых староствах прививаться отказывается половина жителей  (42)
После объявленных послаблений эксперт прогнозирует рост числа заболевших до 3000 в день  (50)

Среди самоуправлений, где меньший процент привитых, по-прежнему выделяется Шальчининкский район, здесь привито 9,2% населения, а также Висагинас с 11,3% привитых.

Среди крупных городов лидером остается Каунас с 23,4% привитых, в столице привито 18,7% населения.

За неделю с минувшей пятницы до четверга в целом было привито 125 тыс. 718 человек. Из них первую дозу получили 107 тыс. 256.

В день в среднем первую дозу вакцины в среднем получали 15 тыс. 322 человека – это на 5 тыс. больше, чем среднесуточный показатель прививок на предыдущей неделе, когда первую вакцину в среднем получали по 9,9 тыс. человек ежедневно.

На данный момент Литва получила 806 тыс. 525 доз вакцин, из них 801 тыс. 725 уже распределено между центрами вакцинации, а использовано 750 тыс. 833 дозы.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Премьер Литвы: вопрос более поздней ревакцинации Pfizer спорный, решение не принято (13)

Премьер Литвы Ингрида Шимоните подчеркнула, что еще...

Премьер-министр Литвы рассказала о новых правилах после 3 мая (42)

После 3 мая в Литве обсудят привилегии для людей, у...

TOP новостей

Премьер-министр Литвы в Висагинасе обратилась к жителям по-русски: всем уже надоело жить в таких условиях (9)

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в Висагинасе...

Ситуация неспокойная: за последние сутки значительно выросло количество пациентов Сантаришкской клиники (8)

Сантаришкская клиника информирует, что на протяжении...

Ingrida Šimonytė

Премьер-министр Литвы рассказала о новых правилах после 3 мая (42)

После 3 мая в Литве обсудят привилегии для людей, у...

Премьер Литвы: вопрос более поздней ревакцинации Pfizer спорный, решение не принято (13)

Премьер Литвы Ингрида Шимоните подчеркнула, что еще...

После объявленных послаблений эксперт прогнозирует рост числа заболевших до 3000 в день (50)

Вполне вероятно, что Литва в ближайшее время вернется...