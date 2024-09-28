2024.09.28 07:45

Хороших новостей у синоптиков нет: после ветреных выходных наступит похолодание

 
ru.DELFI.lt

В субботу погоду в Литве обусловит зона низкого атмосферного давления, поэтому днем ожидается переменная облачность. Во многих районах ожидаются дожди. Местами дожди будут идти несколько раз в день.

У моря местами пройдут сильные дожди, возможны грозы. Днем будет ветрено. Спокойнее погода будет на востоке страны, но порывы ветра и там будут сильными - до 18 м/с. Особенно сильным ветер будет у моря, там он усилится до 23 м/с. Станет прохладнее. Днем будет всего 15–20 градусов тепла.

В ночь на воскресенье будет немного спокойнее. На западе лишь местами пройдут дожди. По-прежнему будет ветрено. Ночью будет 4–9 градусов тепла. У моря 10–13 градусов тепла.

В последний день уходящей недели осадки ожидаются только на западе страны. Днем будет 13–17 градусов тепла.

На следующей неделе погода будет спокойнее, ожидаются более солнечные дни. Однако похолодает. В понедельник ночью заморозки прогнозируют в большинстве районов.

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