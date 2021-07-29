aA
Карта Литвы по-прежнему "краснеет". Ежедневно количество красных муниципалитетов растет. По данным Департамента статистики, в красную зону COVID-19 попал Вильнюс. Вскоре и вся Литва перейдет в красную зону.
Liepos 29 dienos sergamumo statistika.
Liepos 29 dienos sergamumo statistika.
© Statistikos departamento nuotr.

В Вильнюсе показатель заболеваемости составляет 104 на 100 000 жителей за последние 14 дней, доля положительных случаев составляет 2,4%.

В красной зоне находятся Каунас, Клайпеда и Шяуляй. Вся Литва пока находится в желтой зоне B2 – 91,4 случай на 100 000 жителей. До перехода в красную зону COVID-19 осталось совсем немного.

Другая карта Департамента статистики показывает, что никакого позитива нет. Пандемия охватила почти все муниципалитеты.

Liepos 29 dienos sergamumo statistika.
Liepos 29 dienos sergamumo statistika.
© Statistikos departamento nuotr.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Суточный прирост новых случаев COVID-19 в Литве –380, фиксировалась одна смерть (17)

За минувшие сутки в Литве были выявлены 380 новых случаев...

Минздрав Литвы распространил экстренное сообщение о вакцинации (22)

Минздрав Литвы распространил экстренное сообщение о...

Правительство Литвы предлагает пойти путем Латвии: работодатели могли бы отстранить от работы непривитых (216)

28 июля на заседании правительства Литвы обсуждался...

Президент Литвы: привейтесь не ради других, а ради себя (78)

Президент Литвы Гитанас Науседа призывает людей...

Житель Латвии потребовал компенсировать ущерб здоровью, причиненный вакциной от Covid-19 (4)

Намерение правительства компенсировать возможные...

TOP новостей

Премьер-министр Литвы: ситуация меняется в худшую сторону, это ответ всей Европе (86)

Президент Литвы Гитанас Науседа с премьер-министром...

Хороших новостей нет: Вильнюс попал в красную зону COVID–19 (11)

Карта Литвы по-прежнему "краснеет". Ежедневно...

Глава МВД Литвы: о местах поселения мигрантов сообщать не будем (36)

Глава МВД Литвы Агне Билотайте 29 июля посетила...

"Delfi Главное": новая волна коронавируса и наплыв мигрантов - можно ли остановить? О премьере сериала "Коридор" (3)

Главные темы недели в новом выпуске " Delfi Главное "....

За этих работников работодатели в Литве борются и сейчас: зарплата 4000 евро и выше (71)

Города быстро расширяются, а с ними расширяется и...