В Вильнюсе показатель заболеваемости составляет 104 на 100 000 жителей за последние 14 дней, доля положительных случаев составляет 2,4%.

В красной зоне находятся Каунас, Клайпеда и Шяуляй. Вся Литва пока находится в желтой зоне B2 – 91,4 случай на 100 000 жителей. До перехода в красную зону COVID-19 осталось совсем немного.

Другая карта Департамента статистики показывает, что никакого позитива нет. Пандемия охватила почти все муниципалитеты.