Хорошие новости – плохая погода из Литвы уходит в Финляндию

Облачность будет переменной, больше облаков будет после обеда. Во многих районах пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Во время грозы ветер усилится до 15–16 м/с. Будет чаще светить солнце, однако особого тепла не будет, после обеда воздух прогреется до 15–20 градусов, у моря будет всего 13–14 градусов тепла.

В пятницу в балтийском регионе усилится зона высокого давления. Ночью без особых осадков, но из-за дождя местами возможны туманы. Утром, когда встанет солнце, туман рассеется, а днем будет солнечно, небольшие дожди возможны лишь местами. Днем усилится ветер. Ночью будет 5–10, днем 16–21, у моря 13–15 градусов тепла.

В выходные дни будет немного теплее, осадков прогнозируют немного.