Хорошие новости о коронавирусе? Они есть

В конце второго года пандемии, полного ужасных сообщений о жертвах коронавируса, все же есть несколько позитивных новостей о борьбе с ним. Одна из них, как ни странно, касается нового варианта коронавируса - "омикрон". Три исследования, проведенные в Великобритании и Австралии, дают надежду на то, что быстро распространяющийся "омикрон"может вызывать более легкое течение ковида. Исследования, проведенные в Англии и Шотландии, показывают, что заражение "омикроном" реже приводит к госпитализации по сравнению с "дельта-вариантом" коронавируса.

"Омикрон" вызывает более мягкое течение болезни

Согласно британскому исследованию, количество госпитализаций с "омикроном" снизилось на 20-25 процентов по сравнению с вариантом "дельта". Лабораторные тесты показали, что "омикрон" менее способен инфицировать клетки легких. По мнению ученых, это может означать, что, хотя этот вариант коронавируса может частично избегать иммунного ответа организма человека из-за множества мутаций в шиповом белке, он не так успешно распространяется. Однако еще предстоит выяснить, соответствуют ли результаты этих лабораторных тестов тому, что происходит в реальности.

Шотландское исследование показало, что заражение "омикроном" снижает риск госпитализации на две трети по сравнению с "дельта-вариантом", и в больницы не попадали люди в возрасте до 60 лет. Кроме того, выяснилось, что ревакцинация значительно защищает от заболевания.

Эти предварительные публикации исследований еще не подвергались независимой проверке, но они могут подтвердить более ранние исследования, проведенные в Южной Африке, где в основном у пациентов болезнь протекала в более легкой форме. Согласно южноафриканским данным, у инфицированных "омикроном" риск необходимости стационарного лечения на 80 процентов ниже, чем в случае с "дельтой". Однако было неясно, можно ли перенести результаты этого исследования на Европу из-за того, что общество в ЮАР в среднем намного моложе.

Среди вакцинированных госпитализаций с "омикроном" меньше

Данные исследования, проведенного в австралийском штате Новый Южный Уэльс, тоже обнадеживают, говорит ведущий немецкий вирусолог Кристиан Дростен (Christian Drosten). По его словам, в обществе, в котором подавляющее большинство вакцинировано (95% взрослого населения), количество госпитализаций с "омикроном" сократилось более чем наполовину по сравнению с "дельтой".

Однако чрезмерный оптимизм неуместен, потому что многое остается под вопросом. Более мягкое течение болезни также может быть связано с тем, что новым вариантом вируса теперь заражаются группы населения, которые имеют повышенный иммунитет благодаря прививкам или перенесенной ранее инфекции.

Тем не менее "омикрон" - очень заразный вариант, который распространяется намного быстрее, и в результате много людей заболевают за очень короткое время. Даже если он вызывает меньшее число тяжелых случаев болезни, новая волна пандемии может привести к тому, что система здравоохранения будет перегружена.

Пандемия близится к концу?

Если подтвердятся данные о том, что "омикрон" вызывает менее тяжелое протекание болезни, чем "дельта", то это может оказать значительное влияние на ход пандемии, потому что "омикрон" вскоре вытеснит предыдущий вариант, который все еще доминирует во многих частях мира.

Полностью искоренить коронавирус во всем мире за короткий промежуток времени не удастся. Вероятно, SARS-CoV-2 станет эндемичным, то есть глобальной пандемии больше не будет, но вирус будет снова и снова распространяться на местном уровне в определенное время точно так же, как вирус гриппа регулярно появляется зимой. Тогда мы сможем защитить себя от него с помощью ежегодной вакцинации, как и от гриппа.

Бустерные прививки эффективны против "омикрона"

Еще одна хорошая новость заключается в том, что вакцина от Novavax, которая недавно была одобрена в ЕС, по данным компании, дает эффективную защиту от варианта "омикрон". Дополнительная прививка повышает иммунный ответ, как показывает идущее сейчас исследование эффективности этой вакцины в качестве бустерной.

Вакцина от Novavax - это белковая вакцина, которая благодаря проверенной технологии производства является реальной альтернативой для скептиков вакцинации. Если люди принципиально не выступают против вакцинации, они вскоре могут быть привиты белковыми вакцинами, потому что такие препараты используются десятилетиями для защиты от полиомиелита, столбняка, гепатита B или гриппа.

Однако, прежде всего, белковые вакцины необходимы во всем мире для кампаний вакцинации, потому что они сравнительно дешевы в производстве и, кроме того, их гораздо легче транспортировать и хранить при 2-8° Цельсия, чем замороженные мРНК-вакцины.

Позитивные новости пришли и от шведско-британской компании AstraZeneca, сообщившей, что ее векторная вакцина также хорошо работает в качестве бустера против "омикрона". По данным компании, уровень антител к "омикрону" после ревакцинации выше, чем у людей, переболевших этим вариантом коронавируса.

Ранее производители мРНК-вакцин BioNTech/Pfizer и Moderna заявили, что третья доза их препаратов также эффективно действует против "омикрона".

В США допущены первые таблетки от коронавируса

Есть и другие хорошие новости, касающиеся борьбы с коронавирусом. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) перед Рождеством в экстренном порядке одобрило применение таблеток Paxlovid американского концерна Pfizer.

По данным Pfizer, промежуточный анализ результатов испытаний показал, что препарат снижает риск госпитализации и смерти пациентов с COVID-19 на 89 процентов. Paxlovid состоит, среди прочего, из активного ингредиента нирматрелвира, который подавляет синтез белка SARS-CoV-2 и, таким образом, останавливает размножение вируса. Но возможны побочные эффекты - нарушение вкуса, диарея, высокое кровяное давление и мышечные боли.

Это первое лекарство от COVID-19 в США, которое можно принимать в форме таблеток. При первых признаках инфекции препарат должен быть назначен врачом людям в возрасте от 12 лет и старше, если есть повышенный риск обострения болезни. Таким образом, лекарства от коронавируса могут стать еще одним важным инструментом в борьбе с пандемией, хотя они значительно дороже вакцин. Правительство США уже закупило десять миллионов доз Paxlovid за 5,3 миллиарда долларов. Поставки могут начаться в этом году.

Кроме того, 23 декабря FDA одобрило применение таблеток от ковида, разработанных американским фармацевтическим концерном Merck в сотрудничестве с Ridgeback Biotherapeutics. Препарат под названием Molnupiravir предназначен для лечения взрослых, находящихся в группе риска, у которых болезнь протекает в легкой и средней форме. Правда, лекарство от Merсk всего на 30 процентов снижает число госпитализаций и смертность среди пациентов в группе риска. Препарат Molnupiravir не разрешается принимать детям и подросткам младше 18 лет, он противопоказан также беременным женщинам.

В ЕС идет процедура регистрации Paxlovid

16 декабря Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) объявило, что Paxlovid можно использовать в Евросоюзе для лечения взрослых пациентов, которые не нуждаются в кислородной поддержке, но имеют повышенный риск тяжелого течения болезни. Препарат еще не получил официального одобрения в ЕС, процесс регистрации продолжается.

В тот же день ЕМА одобрило к применению два других препарата - Xevudy (sotrovimab) и Kineret (anakinra) - для лечения COVID-19. Xevudy разработан на основе моноклональных антител британской компаний GlaxoSmithKline совместно с американской Vir Biotechnology. В аннотации EMA утверждается, что он "значительно сокращает число госпитализаций и смертей у пациентов с одним первичным заболеванием", не связанным с ковидом. Kineret выпускает шведская компания Swedish Orphan Biovitrum. В EMA уверены, что он может "уменьшить повреждение нижних дыхательных путей, предотвращая развитие тяжелой дыхательной недостаточности".