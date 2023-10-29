Хорошие новости: к концу месяца потеплеет до 15 градусов

Осадки ожидаются во многих районах. В основном с неба будут падать капли дождя, но в северных регионах вероятна и изморось. Подует сильный юго-восточный ветер, вечером на побережье порывы ветра могут достигать 15 м/с.

Юго-восточный ветер принесет теплую погоду. Температура поднимется до 3-8 градусов выше нуля. Прохладнее всего будет на востоке страны, а теплее всего в районе Друскининкай.

В ночь на понедельник вышеупомянутый фронт пройдет через нашу страну. Будет преобладать пасмурная погода. Во многих местах прогнозируются осадки, преимущественно дождь. Ветер сохранится преимущественно юго-восточный, местами южный, сильный.

Ночью температура опустится до 0-5, местами 6-8 градусов тепла.

В понедельник днем также пройдет и холодный атмосферный фронт. Будет облачно с прояснениями.